شهدای مدافع حرم برای نجات حریم اهل بیت(ع) به میدان آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شیرازی در مراسم بزرگداشت «شهید مدافع حرم، روحانی مجاهد حجت الاسلام سلمانیان» که عصر پنج شنبه در مصلی شهرستان کرج برگزار شد، با اشاره به اینکه دین مجموعه ای از اعتقادات، اخلاق و احکام است، اظهار کرد: آنچه علم نامیده می شود علم دین است، کسی که اعتقادات، اخلاق و مسائل شرعی را بیاموزد و علم را برای جامعه تببین کند و خود به این علوم پایبند باشد، عالم است.

حجت الاسلام شیرازی خاطر نشان کرد: چنین فرد عالم و دانشمندی را وارث پیامبر معرفی می کنند و باید به این مهم اشاره کرد این ارث، ارث علوم دینی است چرا که راه پیامبر را برای جامعه تببین می کند.

وی با تاکید بر لزوم درک حقیقت دین و آموزش الهی، تصریح کرد: تبیین اعتقادات و احکام دین مسئله حائز اهمیتی است.

حجت الاسلام شیرازی بیان کرد: علما و دانشمندان تنها از خدا می ترسند و به دنبال جذب رضایت الهی هستند این اشخاص به گونه ای عمل می کنند که جامعه با دین آگاه شوند و در اصل این علماء، عالم به عمل هستند.

وی با بیان اینکه علمایی که در راه رضای خدا قدم بر می دارند عامل به دستورات الهی هستند و از جایگاه رفیعی نزد خدا و پیامبر اکرم(ص) برخوردار هستند، گفت: این افراد نزدیکترین جایگاه را نسبت به پیامبر دارند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه افزود: عالمی که عامل، متعهد و مخلص است جایگاه والایی نزد پروردگار دارد.

وی بیان کرد: عالمان متعهد و با تقوا و مجاهدین فی سبیل الله از این جایگاه خاص برخوردارند اما علما رتبه ای بالاتر از مجاهدین دارند.

حجت الاسلام شیرازی با بیان اینکه مرگ یک عالم عامل به دستورات الهی از مرگ یک قبیله سخت تر است، تصریح کرد: زمانی که عالم عامل به دستورات الهی مجاهد باشد از جایگاه بالاتری نزد خداوند برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه این عالم با عمل خود جامعه را دعوت به ایستادگی در برابر ظلم و ظالم می کند، خاطرنشان کرد: حضرت علی(ع) عامل به تمام احکام الهی است، آن حضرت آرزوی شهید شدن را همواره زمزمه می کرد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه بیان کرد: طبق بیانات مقام معظم رهبری شهدا قبل از شهید شدن جزو اولیا الهی بودند.

وی با اشاره به جایگاه رفیع شهید و شهادت نزد پرورگار، گفت: رسول اکرم(ص) در حدیثی می فرمایند «من دوست دارم در راه خدا بجنگم و شهید شوم».

حجت الاسلام شیرازی با تاکید بر اینکه دوستان ویژه خدا که پیروان حقیقی پیامبر هستند آرزوی شهادت دارند، گفت: شهید سلمانیان دانشمند دین، مرد جهاد، مرد ستیز با کفر و استکبار است که شربت شیرین شهادت را می نوشد.

وی با بیان اینکه شهید سلمانیان شهید مدافع حرم است، افزود: اجر شهید مدافع حرم دو برابر سایر شهدا است.

حجت الاسلام شیرازی با تاکید بر اینکه در مقابل تهاجم فرهنگی دشمنان یک عده آگاهانه به دنیا پشت کرده و راه شهادت را انتخاب می کنند، گفت: شهید سلمانیان از همه چیز خود گذشت حتی پیکر پاک وی به وطن بر نگشت.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه با بیان اینکه امروز شهدای مدافع حرم با یاری خداوند حریم اهل بیت(ع) را نجات داده اند، گفت: اگر شهدا و مدافعان حرم نبودند امروز اثری از حرم اهل‌بیت در عراق و سوریه نبود.