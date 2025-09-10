جنایت قطر با هماهنگی آمریکا انجام شد؛ایران زیر بار ظلم نمی رود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید نصیر حسینی شامگاه چهارشنبه در مراسم جشن امت احمد یاسوج با اشاره به اینکه تولد پیامبر مقدمه حجاب، عدالت و توحید است، اظهار کرد: اگر کسی بخواهد در این زمینه قدم بردارد باید به پیامبر (ص) اعتقاد داشته باشند.

وی با بیان اینکه اگر مردم به دستورات خداوند عمل کنند من برکت از زمین می‌جوشد و از آسمان می بارد، تاکید کرد: اگر بشر غیر از این باشد خداوند می‌فرماید من آنها را مجازات می‌کنم.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه عده‌ای مثل گذشته تلاش می‌کنند ما از محور پیامبر (ص) از خیمه دین و کشتی نجات دین خارج بشیم، ادامه داد: این یک خطر بسیار بزرگی است و تنها راه نجات بشر هم در دنیا و در آخرت که بشر برای بهشت خلق شده است، عمل به نماز، زکات، دین داری و حجاب است.

وی با بیان اینکه اگر ما شاهد فاجعه فلسطین، غزه، لبنان و یمن هستیم، تصریح کرد: به این خاطر است که به فرامین الهی عمل نمی‌کنیم، توجه به دستورات پیامبر (ص) نداریم و اگر مقداری توجه می‌کردیم به آئین و دستورات پیامبر، امروز این همه ذلت و خواری بر جهان اسلام ایجاد نمی‌شد.

وی با اشاره به فاجعه روز گذشته در کشور قطر، یادور شد: همه استکبار با همدستی یک دیگر نیز حتی برخی کشورهای اسلامی خیانت کردند و قهرمانان غزه را به شهادت رساندند.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه چرا در موقع شلیک موشکی ایران به قطر سامانه موشکی فعال شد اما این بار فعال نشد، گفت: اینها همه دروغ است و ترامپ جنایتکار پشت این کشت و کشتار برادران حماس است.

وی با بیان اینکه برخی از کشورهای عربی جلوی ترامپ رقص می‌کنند که اینها باعث خفت و خاری جهان اسلام است، افزود: اگر اینها مثل ایران عمل کنند که ۴۶ سال است که زیر بار ظلم نرفتند و ایستادگی کردند.

آیت الله حسبنی با اشاره به اینکه ما به برکت پیامبر (ص) راه عزت و شرافت را ادامه می‌دهیم، گفت: ما زیر بار خفت و خاری و ظلم استکبار نخواهیم رفت‌.

وی با بیان اینکه ما اجازه نمی‌دهیم پای هیچ بیگانه ای به کشور باز شود، یادآور شد: هزاران قهرمان برای ایستادگی این کشور به شهادت رسیدند و ما اجازه نمی‌دهیم گوشه چشمی دشمن به آن داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه در حمله دشمن آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران پاسخ محکمی به ان داد، تاکید کرد: کسی که به عشق پیامبر زندگی می‌کند زیر بار ظلم نخواهد رفت.

وی گفت: دشمن از این گونه اجتناعات ترس دارد و ان شالله ادامه دار باشد.