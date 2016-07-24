به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس اینگوشتیا لایحه ای به مجلس دوما ارائه کرد که به موجب آن اصلاحیهای بر لایحه قانون «آزادی دینی و اتحادیههای دینی» وارد شده است؛ از این رو گروهها و انجمنهای دینی تعهداتی نسبت به ثبت خود خواهند داشت.
اصلاحیه لایحه قانونی «آزادی دینی و اتحادیههای دینی» در خصوص تعهدات برای ثبت گروه ها و انجمن های دینی در روز چهارم جولای به مجلس دوما ارائه شد.
در این لایحه قانونی که مجلس جمهوری اینگوشتیا آماده و به دومای فدرال ارائه کرده است، پیشنهاد می شود که ماده ۷ (گروههای دینی) را اصلاح و تمامی گروه های نام برده را موظف به ثبت دولتی و ارائه گزارش سالانه ثبت کرده و تعداد اعضای آنها را به ۱۰ نفر محدود کند.
در یادداشت ضمیمه این لایحه گفته شده است که هدف مجلس اینگوشتیا مبارزه با گروه های ثبت نشده فعال در این جمهوری است. در حال حاضر بیش از ۷۰ گروه در این جمهوری بدون ثبت دولتی فعالیت میکنند. علاوه بر این، گروههای نامبرده زیر پرچم مساجد جمهوری به امر تبلیغ و آموزش پرداخته و مقدمات اختلاف و درگیری با مقامات اجرایی را فراهم میکنند.
کارشناسان مرکز اطلاعاتی – تحلیلی «سووا» معتقدند چنانچه این لایحه قانونی به تصویب برسد، آزادی عمل گروههای دینی را در سراسر روسیه محدود کرده و عملا به مقررات دوران شوروی برخواهند گشت.
روز پنجم جولای این لایحه به کمیته امور اتحادیهها و سازمانهای دینی دومای دولتی روسیه تقدیم شد.
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