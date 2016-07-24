به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس اینگوشتیا لایحه ای به مجلس دوما ارائه کرد که به موجب آن اصلاحیه‌ای بر لایحه قانون «آزادی دینی و اتحادیه­‌های دینی» وارد شده است؛ از این رو گروه‌ها و انجمن‌های دینی تعهداتی نسبت به ثبت خود خواهند داشت.

اصلاحیه لایحه قانونی «آزادی دینی و اتحادیه‌­های دینی» در خصوص تعهدات برای ثبت گروه ­ها و انجمن­ های دینی در روز چهارم جولای به مجلس دوما ارائه شد.

در این لایحه قانونی که مجلس جمهوری اینگوشتیا آماده و به دومای فدرال ارائه کرده است، پیشنهاد می ­شود که ماده ۷ (گروه­‌های دینی) را اصلاح و تمامی گروه­ های نام برده را موظف به ثبت دولتی و ارائه گزارش سالانه ثبت کرده و تعداد اعضای آنها را به ۱۰ نفر محدود کند.

در یادداشت ضمیمه این لایحه گفته شده است که هدف مجلس اینگوشتیا مبارزه با گروه­ های ثبت نشده­ فعال در این جمهوری است. در حال حاضر بیش از ۷۰ گروه در این جمهوری بدون ثبت دولتی فعالیت می‌­کنند. علاوه بر این، گروه­‌های نامبرده زیر پرچم مساجد جمهوری به امر تبلیغ و آموزش پرداخته و مقدمات اختلاف و درگیری با مقامات اجرایی را فراهم می­‌کنند.

کارشناسان مرکز اطلاعاتی – تحلیلی «سووا» معتقدند چنانچه این لایحه قانونی به تصویب برسد، آزادی عمل گروه­‌های دینی را در سراسر روسیه محدود کرده و عملا به مقررات دوران شوروی برخواهند گشت.

روز پنجم جولای این لایحه به کمیته امور اتحادیه‌­ها و سازمان­های دینی دومای دولتی روسیه تقدیم شد.