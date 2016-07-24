مجله مهر: «پونتیک‌» نام یکی از قوم‌های کهن یونانی است که در سواحل دریای سیاه و بین سال‌های ۱۲۱۴ تا ۱۹۲۳ زندگی می‌کرده‌اند، بیش از ۳۵۰ هزار نفر از افرادی که در این قبیله بوده‌اند، به دست عثمانی‌ها، کِمالیت‌ها و نئو ترک‌ها به قتل رسیدند و تعداد زیادی از آن‌ها هم مجبور به ترک وطن شدند و حالا پس از گذشت سالیان جامعه کوچکی از آن‌ها در همان منطقه باقی مانده که سعی می‌کنند برخی از آداب و رسوم سنتی خودشان را زنده نگه دارند. یکی از قابل توجه‌ترین این آدب و رسوم، برگزاری پیک‌نیک سالانه با مُرده‌هاست.

هر سال در یکشنبه پس از عید پاک که با نام «سنت توماس» هم شناخته می‌شود، چندین خانواده یونانی در روستای ریزانا به گورستان محلی می‌روند و پیک‌نیک برگزار می‌کنند. هرکدام از خانواده‌هایی که می‌آیند همراه خودشان زیرانداز، خوراکی‌های سنتی، گل و شمع می‌آورد و البته نکته مهم این است که در این روز هیچ‌کسی حق ندارد گریه کند، همه اعضای خانواده دور هم جمع می‌شوند و با لبخند حرف می‌زنند، بچه‌ها هم در میان گورها به بازی و خنده می‌پردازند.

آن‌ها بر این اعتقاد هستند که با این‌کار به اجدادشان که روزی آن‌ها را ترک کرده‌اند، احترام می‌گذارند و به گفته رئیس برگزار کننده این مراسم، خیلی از افرادی که در این برنامه شرکت می‌کنند، حتی هیج خانواده‌ای در میان قوم اولیه پونتیک نداشته‌اند.