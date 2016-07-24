حضور فرانسه در لیبی «تجاوز آشکار» به حاکمیت ملی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، مجلس شورای انقلابیون بنغازی لیبی که اصلی ترین گروه مسلحی محسوب می شود که با نیروهای تحت امر پارلمان لیبی در شهر بنغازی می جنگد، با صدور بیانیه ای شهروندان این کشور را به مبارزه با نیروهای فرانسوی و خارجی حاضر در لیبی فراخواند.

بر اساس این گزارش این گروه در بیانیه خود اعلام کرده است: از تمامی مردم لیبی درخواست می کنیم که برای یاری دین و بیرون راندن طرفداران پیروان فرانسه و دیگر صلیبی ها و همچنین تمامی کشورهایی که با مردم لیبی می جنگند، به پا خیزند.

در این بیانیه تصریح شده است: حضور فرانسه در لیبی، تجاوزی آشکار و یک جنگ صلیبی است و ما تعهد می دهیم که با این تجاوز و هر تجاوز دیگری مقابله کنیم.

لازم به ذکر است پاریس روز چهارشنبه از کشته شدن ۳ تَن از سربازانش بر اثر انهدام بالگرد این کشور در شرق لیبی خبر داد؛ این نخستین بار بود که فرانسه از حضور نظامی در لیبی سخن گفت.

در همین راستا صقر الجروشی فرمانده نیروی هوایی عناصر تحت امر پارلمان اعلام کرد که گروه های کوچکی از نظامیان فرانسوی، آمریکایی و انگلیسی در شماری از مراکز نظامی لیبی برای نظارت بر تحرکات داعش حضور دارند.