«آنتونیو گوتیرز» یک گام به دبیرکلی سازمان ملل نزدیک شد

دیپلمات های حاضر در سازمان ملل اعلام کردند «آنتونیو گوتیرز» رئیس پیشین کمیساریای عالی پناهندگان و نخست وزیر پیشین پرتغال، بیشترین آراء را برای پست دبیرکلی این سازمان به دست آورده است.