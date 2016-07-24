https://mehrnews.com/xFF3c ۳ مرداد ۱۳۹۵، ۵:۵۲ کد مطلب 3721608 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۳ مرداد ۱۳۹۵، ۵:۵۲ «آنتونیو گوتیرز» یک گام به دبیرکلی سازمان ملل نزدیک شد دیپلمات های حاضر در سازمان ملل اعلام کردند «آنتونیو گوتیرز» رئیس پیشین کمیساریای عالی پناهندگان و نخست وزیر پیشین پرتغال، بیشترین آراء را برای پست دبیرکلی این سازمان به دست آورده است. . کد مطلب 3721608 کپی شد مطالب مرتبط شورای امنیت «گوتِرس» را به عنوان دبیرکل سازمان ملل انتخاب کرد برچسبها رای گیری سازمان ملل متحد دبیرکل سازمان ملل متحد
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