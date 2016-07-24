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۳ مرداد ۱۳۹۵، ۵:۵۲

«آنتونیو گوتیرز» یک گام به دبیرکلی سازمان ملل نزدیک شد

دیپلمات های حاضر در سازمان ملل اعلام کردند «آنتونیو گوتیرز» رئیس پیشین کمیساریای عالی پناهندگان و نخست وزیر پیشین پرتغال، بیشترین آراء را برای پست دبیرکلی این سازمان به دست آورده است.

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کد مطلب 3721608

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