روایت نوبلیست ۲۰۱۵ از جنگ شوروی در افغانستان به ایران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «پسرانی از جنس روی» اثر سوتلانا آلکسیویچ برنده نوبل ادبیات سال ۲۰۱۵ به تازگی با ترجمه ابوالفضل الله دادی توسط نشر نگاه منتشر شده است.

این کتاب یک اثر مستندنگارانه از جنگ شوروی در افغانستان است و نویسنده در آن از زبان فرماندهان، سربازان، پرستاران، مادران، و بیوه‌های سربازان این جنگ به روایت اتفاقات هولناک آن پرداخته است. آلکسیویچ با انتشار این کتاب جان خود را به خطر می‌اندازد و برای نخستین بار سکوت درمورد لشکرکشی شوروی به افغانستان را شکسته و از خیانت، دروغ و تبلیغاتی حکومتی پرده برمی‌دارد که قربانیان آن نسلی هستند که امروزه جامعه کاملاً آن‌ها را طرد کرده است.

«پسرانی از جنس روی» روایت نخستین نسل از دست رفته‌ شوروی است که بر سر جان و روحش قمار شد. روایت‌های مستند این کتاب ثابت می‌کند بار یکی از عجیب‌ترین جنگ‌های تاریخ، همچنان روی شانه‌های نحیف مادران و خواهران سربازان از دست رفته و به جا مانده، سنگینی می‌کند.

«معماری خلأ در آثار ژان ژنه» در نشر نی و «برای این لحظه متشکرم» و «آدم‌های خوشبخت کتاب می‌خوانند و قهوه می‌نوشند» عناوین کتاب هایی هستند که پیش از این با ترجمه الله دادی منتشر شده اند.

چند سطر از این کتاب، در ادامه می‌آید:

برای آن‌هایی که در جنگ هستند، مرگ راز نیست. کشتن به سادگی چکاندن یک ماشه است. به ما یاد دادند برای اینکه زنده بمانیم باید اوّلین کسی باشیم که شلیک می‌کند. این قانونِ جنگ است. فرمانده می‌گفت: «اینجا باید بلد باشین دو تا کار رو انجام بدین: خودتون رو به سرعت جابه‌جا کنین و با دقّت شلیک کنین. امّا فکر کردن، اون وظیفه‌ منه.» هرجایی که به ما می‌گفتند شلیک می‌کردیم. یاد گرفتم که از دستورات پیروی کنم. از خون هیچ‌کس نمی‌گذشتم. می‌توانستم به راحتی بچّه‌ای را بکشم چون همه با ما سر جنگ داشتند؛ مردها، زن‌ها، پیرمردها، بچّه‌ها. شما ستونی هستید که از روستایی می‌گذرید. موتور کامیون اوّل زِه می‌زند. راننده می‌رود پایین و کاپوت را می‌زند بالا… بچّه‌ای حدوداً ده ساله چاقویی را در کمرش فرو می‌کند… سمت قلبش. سرباز روی موتور ولو می‌شود… ما پسرک را آبکش می‌کنیم… اگر آن لحظه به ما دستور می‌دادند، روستا را با خاک یکسان می‌کردیم…

این کتاب با ۴۲۲ صفحه و قیمت ۳۰۰ هزار ریال منتشر شده است.