رسول کاهانی نویسنده و کارگردان تئاتر که قرار بود نمایش «سرماخوردگی بزرگسالان» را تیرماه در تماشاخانه باران به صحنه ببرد درباره تعویق در اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: «سرماخورددگی بزرگسالان» قرار بود تیرماه در تماشاخانه باران به صحنه برود اما به دلیل اینکه این نمایش تا زمان اجرا آماده نمی شد، ترجیح دادیم از اجرای نمایش در تماشاخانه باران انصراف دهیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر تمرین ها به دلیل بازنویسی متن متوقف شده است و قرار است نمایش تغییرات اساسی پیدا کند. از آنجا که قصه این نمایش در طول تمرین ها شکل می گیرد در تمرین ها به این نتیجه رسیدیم که کار احتیاج به تغییر و در نتیجه بازنویسی مجدد نمایشنامه دارد.

کارگردان «زبان اصلی» درباره زمان اجرای این نمایش توضیح داد: اجرای «سرماخوردگی بزرگسالان» در تماشاخانه باران منتفی شده است. با چند سالن خصوصی صحبت کرده ام که به زودی با یکی از آنها به نتیجه خواهم رسید و زمان اجرای نمایش مشخص می شود. البته به دلیل اینکه نیمه دوم سال قرار است نمایش «موقعیت هندی» را اجرا کنم تلاشم این است که تا قبل از محرم و صفر «سرماخوردگی بزرگسالان» را به صحنه ببرم.

وی متذکر شد: «سرماخوردگی بزرگسالان» نیازمند اجرا در سالنی بلک باکس است بنابراین با سالن های بلک باکس وارد مذاکره شده ام.

محوریت کلی داستان «سرماخوردگی بزرگسالان» مربوط به انتخاب بازیگر دختر در یک فیلم سینمایی است. پیش از این نام الهه شه‌پرست، سوگول قلاتیان، سجاد تابش و مهناز مهدی‌زاده به عنوان بازیگران نمایش «سرماخوردگی بزرگسالان» اعلام شده بود.