به گزارش خبرنگار مهر، آیین سنتی«اصغر صغیر» سنتی که انتقال آن از پدران به فرزندان، نقشی مهم در ماندگاری این رسم عزاداری داشته است در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شد.



فریبا کاهنی، مسئول ثبت میراث معنوی اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آیین «اصغر صغیر» یکی از سنت‌های مذهبی ریشه‌دار در شهرستان طبس است که بر پایه باورهای دینی مردم شکل گرفته و در طول نسل‌ها تداوم یافته است.

وی با تشریح چگونگی برگزاری این مراسم گفت: مقدمات آیین از شب نهم محرم و در منزل شخصی یکی از بزرگان شهرستان آغاز می‌شود.

کاهنی با اشاره به اینکه در این مرحله، گهواره با گل تزئین می‌شود، افزود: مردم نیز با آوردن پارچه و گل، متناسب با نذر و ارادت خود، در آماده‌سازی آن مشارکت می‌کنند.

مسئول ثبت میراث معنوی اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی افزود: در روز نهم محرم، نوزادی که معمولاً یک تا سه ماه دارد، در گهواره قرار می‌گیرد و دو کودک پنج تا شش‌ساله در کنار او حضور دارند و مراقبت از نوزاد را بر عهده می‌گیرند.

وی ادامه داد: پس از آن، گهواره به یکی از هیئت‌های قدیمی عزاداری طبس برده می‌شود و این مراسم تا هنگام اذان ظهر با حضور مردم و هیئت‌های عزاداری، نوحه‌خوانی و سوگواری ادامه پیدا می‌کند.

مسئول ثبت میراث معنوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، مشارکت مردمی، باورهای مذهبی و استمرار برگزاری این مراسم را از مهم‌ترین ویژگی‌های فرهنگی و مردم‌شناختی آن دانست و بیان کرد: همین ویژگی‌ها در شکل‌گیری هویت این آیین و فراهم شدن زمینه ثبت آن در فهرست میراث ناملموس کشور مؤثر بوده است.

وی با اشاره به اینکه ثبت ملی، تنها بخشی از مسیر حفاظت از آیین‌های بومی است، اظهار کرد: معرفی و مستندسازی این سنت‌ها و انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه حمایت از میراث ناملموس، زمینه آشنایی نسل امروز با فرهنگ، اعتقادات و پیشینه نیاکان را فراهم می‌کند.

کاهنی در پایان، خانواده را یکی از ارکان اصلی تداوم این آیین دانست و خاطرنشان کرد: مراسم «اصغر صغیر» در طبس از پدر به فرزندان ذکور خانواده منتقل شده و خادمان کنونی آن نیز از فرزندان و بازماندگان نسل‌های پیشین هستند؛ موضوعی که بیانگر نقش انتقال خانوادگی در حفظ این سنت مذهبی است.