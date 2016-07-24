به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان نگارش فیلمنامه سریال «تابستان مدیترانه‌ای»، مذاکره بر سر تولید مشترک این سریال با لبنان انجام شد. آرش گودرزی نویسنده سریال «تابستان مدیترانه‌ای» درباره ایده شکل گیری این اثر گفت: ایده اولیه سریال توسط سعید منعم پور که مقیم سوریه است، داده شده و فرید مصطفوی هم تا حدودی فیلمنامه را نوشت اما فیلمنامه نوشته شده مورد تایید مرکز گسترش فیلمنامه نویسی رسانه ملی نبود به همین دلیل کار نگارش به من سپرده شد.

وی در پاسخ به این پرسش که نگارش مجموعه ای که ایده اولیه برای شما نبود، شما را با مشکل رو به رو نکرد؟ توضیح داد: نه، مشکلی نداشتیم. به نظرم وقتی نویسنده با موضوع ارتباط برقرار کند، مسلماً دشواری کار خیلی به چشمش نمی آید. من هم موضوع را دوست داشتم و در ۲۶ قسمت ۴۵ دقیقه ای به نگارش در آوردم.

این نویسنده درباره اینکه آیا از فیلمنامه ای که سعید منعم پور و فرید مصطفوی نوشته بودند هم استفاده کرده، گفت: بعد از اصلاح بخش هایی که دوستان نوشته بودند، توانستم هفت قسمت مفید در بیاورم. به همین دلیل این بخش ها را بعد از بازنویسی استفاده کردم.

گودرزی با اشاره به تحقیقاتی که برای این پروژه کرده بود، گفت: زمان وقوع داستان «تابستان مدیترانه‌ای» هنگام قرارداد اسلو و انتفاضه اول فلسطین در سال ۲۰۰۶ است. به همین دلیل قصه در چند کشور اتفاق می افتد که برای پژوهش کار سه ماه به کشورهای ترکیه، سوریه و لبنان رفتم و در نگارش فیلمنامه سعی کردم از قصه های واقعی مردم استفاده کنم. درام عاشقانه و معمایی «تابستان مدیترانه ای» داستانی به روز دارد و پیش بینی می کنم مورد توجه مخاطب قرار گیرد.

وی درباره قصه «تابستان مدیترانه‌ای» افزود: داستان درباره دختری فلسطینی به نام یافا است که پس از اتمام تحصیلات دبیرستان برای ادامه تحصیل به بیروت می رود. او در دانشگاه با پسر ترک تباری به نام احمد آشنا می شود که دنباله رو راهی برای مذاکره با اسراییل است ولی حوادث رخ داده در داستان مسیر آنها را تغییر می‌دهد.

این نویسنده درباره جایگاه نگارش این فیلمنامه در کارنامه اش گفت: من فیلمنامه و قصه را دوست دارم. به نظرم کار جذابی می شود و مردم هم آن را دوست دارند.

سریال «تابستان مدیترانه‌ای» به قلم آرش گودرزی در ۲۶ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای در مرکز گسترش فیلمنامه‌نویسی رسانه ملی به رشته تحریر درآمده است.

«پهلوان پوریای ولی» در رادیو نمایش

دوشنبه ۴ مرداد ماه شنونده نمایش رادیویی «پهلوان پوریای ولی» به کارگردانی محمد عمرانی از رادیو نمایش باشید. «پهلوان پوریای ولی» از مریدان حضرت امام علی (ع) بود که نمایش رادیویی آن را غلام‌رضا قاسمیان نوشته است.

داستان این نمایش از زمانی آغاز می‌شود که جوانی همراه مادرش به امید یافتن کار راهی شهرستان خوی می‌شود و پس از آن به زورخانه‌ای راه پیدا می‌کند که پهلوان نامی پوریای ولی در آنجا ورزش می‌کند.

این نمایش رادیویی به تهیه‌کنندگی عذرا وکیلی و با هنرمندی رضا عمرانی، بیوک میرزایی، عبدالعلی کمالی،شمسی صادقی، سلمان خطی، ماندانا محسنی، مسعود زنوزی‌راد، احمد گنجی، عباس توفیقی، نازنین مهیمنی، اسماعیل بختیاری، توران مهرزاد، سینا نیکوکار، مجید حمزه، مهرداد عشقیان، رحمان باقریان، محمد آقا محمدی و تعداد دیگری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تهیه شده است.

«پهلوان پوریای ولی» به صدابرداری رضا طاهری و افکتور محمدرضا قبادی‌فر فردا ساعت ۷:۱۵ از رادیو نمایش پخش می شود.