کشف محموله چوب قاچاق در اشکذر؛جریمه ۹۷ میلیون ریالی برای متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی یزد، ابوالفضل صفار اظهار کرد: پرونده حمل و خارج کردن ۳۷۵ کیلوگرم چوب غیرجنگلی نجاری‌شده قاچاق به ارزش ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در شعبه سوم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یزد رسیدگی شد.

رئیس شعبه سوم تعزیرات حکومتی یزد افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و احراز تخلف قاچاق، علاوه بر ضبط کالای مکشوفه، متخلف را به پرداخت ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف‌شده محکوم کرد.

صفار ادامه داد: مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ شهرستان اشکذر پس از کشف این محموله قاچاق از یک دستگاه خودرو، پرونده تخلف را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی یزد ارسال کردند.