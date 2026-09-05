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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

کشف محموله چوب قاچاق در اشکذر؛جریمه ۹۷ میلیون ریالی برای متخلف

کشف محموله چوب قاچاق در اشکذر؛جریمه ۹۷ میلیون ریالی برای متخلف

یزد- رئیس شعبه سوم تعزیرات حکومتی یزد از محکومیت قاچاقچی چوب به پرداخت ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی یزد، ابوالفضل صفار اظهار کرد: پرونده حمل و خارج کردن ۳۷۵ کیلوگرم چوب غیرجنگلی نجاری‌شده قاچاق به ارزش ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در شعبه سوم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یزد رسیدگی شد.

رئیس شعبه سوم تعزیرات حکومتی یزد افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و احراز تخلف قاچاق، علاوه بر ضبط کالای مکشوفه، متخلف را به پرداخت ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف‌شده محکوم کرد.

صفار ادامه داد: مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ شهرستان اشکذر پس از کشف این محموله قاچاق از یک دستگاه خودرو، پرونده تخلف را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی یزد ارسال کردند.

کد مطلب 6937803

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