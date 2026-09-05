کشف محموله چوب قاچاق در اشکذر؛جریمه ۹۷ میلیون ریالی برای متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی یزد، ابوالفضل صفار اظهار کرد: پرونده حمل و خارج کردن ۳۷۵ کیلوگرم چوب غیرجنگلی نجاریشده قاچاق به ارزش ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در شعبه سوم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یزد رسیدگی شد.
رئیس شعبه سوم تعزیرات حکومتی یزد افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و احراز تخلف قاچاق، علاوه بر ضبط کالای مکشوفه، متخلف را به پرداخت ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشفشده محکوم کرد.
صفار ادامه داد: مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ شهرستان اشکذر پس از کشف این محموله قاچاق از یک دستگاه خودرو، پرونده تخلف را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی یزد ارسال کردند.
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