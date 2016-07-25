به گزارش خبرنگار مهر، جواد شاکر آرانی ظهر شنبه در نشست شورای روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان قم که در تالار معصومیه فرمانداری برگزار شد با بیان اینکه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در قم اجرا می‌شود، اظهار داشت: سرشماری نفوس و مسکن هر ۱۰ سال یکبار برگزار می‌شد که پس از تصویب هیئت وزیران در سال ۸۶ این سرشماری هر ۵ سال برگزار می‌شود.

شاکر آرانی گفت: آخرین سرشماری نفوس و مسکن در کشور در سال ۹۰ برگزار شد و امسال نیز این سرشماری در مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد که با این حساب این هشتمین سرشماری رسمی و قانونی کشور است.

معاون اطلاعات و آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم با بیان اینکه سرشماری نفوس و مسکن در سال جاری دارای ویژگی‌هایی است، افزود: در این دوره از سرشماری کاغذ حذف شده است و فرم‌ها به صورت الکترونیکی و از طریق تبلت پرسیده خواهد شد.

شاکرآرانی ادامه داد: در این دوره از سرشماری سئوالات کمتری از مخاطبان پرسیده خواهد شد.

وی عنوان کرد: قبل از انجام رسمی سرشماری، این اقدام به صورت اینترنتی نیز از ۳ تا ۲۴ مهرماه به صورت خود اظهاری است که در صورت تکمیل این فرم کد رهگیری به آنان داده خواهد شد که در زمان مراجعه سرشماران به درب منزل دیگر نیاز به تکمیل سئوالات نیست.

معاون اطلاعات و آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم ابراز داشت: انتظار می‌رود در استان قم ۵۰ درصد و در کشور نیز ۴۰ درصد از مردم به صورت اینترنتی فرم‌های پرسشنامه را تکمیل کنند.

وی با اشاره به زمان برگزاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن در قم گفت: این سرشماری از ۲۵ مهر ماه تا ۲۵ آبانماه اجرا می‌شود.