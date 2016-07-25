جلسه کارگروه «تولید محتوای فضای مجازی با رویکرد دینی» برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، جلسه کارگروه تولید محتوای فضای مجازی با رویکرد دینی عصر دوشنبه با حضور معاون امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان گلستان و نمایندگانی از خبرگزاری مهر گلستان، حوزه هنری گلستان و ... به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان در گرگان برگزار شد.

معاون امورفرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گلستان در ابتدای جلسه با اشاره به اهداف برگزاری جلسه گفت: احیاء اندیشه اسلام با استفاده از ابزارهای نو، شناساندن معارف اسلامی به جوانان از طریق انتشار نشریات و فعالیت‌های سمعی بصری، استفاده از روش‌های نو در عرصه تولید فرهنگ و هنراز جمله اهداف تشکیل این کارگروه است.

وی اظهار کرد: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب است پرداختن به فضای مجازی و محتوای مجازی یک ضرورت است.

حجت الاسلام جواد نجفی افزود: آنچه که امروز مهم است و قرار است به آن پرداخته شود مقابله با جنگ نرم دشمن است و یکی از اهداف دشمن ما در بحث فضای مجازی و اینترنت بحث باورهای دینی است که مورد هدف قرار گرفته شده است.

وی افزود: انقلاب ما یک انقلاب دینی و فرهنگی و نشأت گرفته از قرآن و روایات است که بر اساس اعتقادات و باورهای انقلابیون شکل گرفته است و موفقیت ۳۸ ساله ما در انقلاب به اعتقاداتمان بر می‌گردد.

معاون امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: باید قبول داشته باشیم دشمن در جنگ نرم به دست آوردهایی رسیده است و اگر ما ایمان و باور خود را در این راه تقویت کنیم می‌توانیم با دشمن مقابل به مثل کنیم.

نجفی افزود: با اینکه دشمن بعد از جنگ سخت وارد جنگ نرم شده و شاید فضای فعلی جامعه مورد انتظار ما نباشد اما در برابر این هجمه باز هم خوب است.

وی با بیان اینکه حضور نمایندگانی از خبرگزاری مهر و حوزه هنری به عنوان بخشی از خانواده سازمان تبلیغات اسلامی در این کارگروه به این دلیل است که ما به عنوان سازمان تبلیغات اسلامی با برنامه‌های فرهنگی و محتوای دینی مناسب در این بحث ورود پیدا کنیم.

حفظ محیط زیست فضای مجازی امری ضروری است

محمدرضا بهرامی، کارشناس زبان و ادبیات فارسی و عضو انجمن ادبی لامعی گرگانی هم در ادامه جلسه گفت: ورود سازمان تبلیغات به فضای مجازی در واقع کمک به حفظ محیط زیست فضای مجازی است و برای اینکه این کار را انجام دهیم باید ابتدا از خانواده و مجموعه خود شروع کنیم و سطح سواد رسانه‌ای را در مجموعه بالا ببریم.

دانیال کلاهدوز، رئیس روابط عمومی حوزه هنری استان گلستان تولید محتوای فرهنگی با رویکرد دینی و نشر در فضای مجازی را حرکت مناسبی برای ورود به فضای مجازی دانست و گفت: تولید فیلم‌های کوتاه ۱۰۰ ثانیه‌ای و داستان‌های کوتاه با رویکرد دینی را یکی از برنامه‌های قابل اجراست.

هدایت محتویات فضای مجازی به سمت و سوی مناسب، برگزاری‌های کرسی‌های آزاد اندیشی، بررسی مباحث مربوط به تغییر الگوی اسلامی، تولید محتوای ساده و روان، جلوگیری از موارد کپی شده، برگزاری جشنواره رسانه و برنامه‌های هم اندیشی در راستای تولید محتوای فاخر از جمله مواردی بود که در این کارگروه به بحث گذاشته شد.