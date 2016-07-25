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۴ مرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۴۲

معاون آتش‌نشانی بندرعباس خبر داد:

مرگ دو کودک بندرعباسی در حادثه آتش سوزی

مرگ دو کودک بندرعباسی در حادثه آتش سوزی

بندرعباس- معاون عملیات سازمان آتش نشانی بندرعباس گفت: دو کودک خردسال چهار و ۹ ساله در حادثه آتش سوزی در شهرک پیامبر اعظم(ص) این شهر جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی آتش نشانی بندرعباس، حسن امینی زاده افزود: این حادثه بعد از ظهر روز گذشته در طبقه سوم یک واحد آپارتمان در شهرک پیامبر اعظم(ص) بندرعباس زمانی رخ داد که دو کودک در منزل تنها بوده و با وسایل آتش زا بازی می کردند. آتش سوزی از آشپزخانه منزل شروع و پخش دود دراتاق های دیگر موجب خفگی این دو برادر چهار و ۹ ساله شد.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی بندرعباس اظهارکرد: هنگام آتش سوزی پدر و مادر این کودکان در خانه نبوده و در آپارتمان نیز قفل بوده است.

امینی زاده افزود: حادثه ساعت ۱۳ و ۱۸ دقیقه ظهر توسط شهروندان به مرکز ۱۲۵ اطلاع داده شد و ماموران چهار دقیقه پس از اعلام گزارش در محل حاضر شدند اما زمان وقوع آتش سوزی خیلی قبل تر از آن بوده به طوری که این دو کودک بر اساس اعلام اورژانس بندرعباس نیم ساعت پیش از حضور ماموران آتش نشانی فوت کرده بودند.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی بندرعباس گفت: علت آتش سوزی توسط کارشناسان علل حریق سازمان در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد.

وی از شهروندان به‌ویژه پدر و مادران خواست از تنها گذاشتن کودکان خردسال در خانه خودداری کنند، زیرا در صورت وقوع حادثه و یا آتش سوزی بسیار آسیب پذیر هستند.

کد مطلب 3723644

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