پیشی گرفتن ترامپ از کلینتون در رقابت های انتخاباتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «هیلاری کلینتون»، نامزد دمکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری در دومین روز برگزاری نشست ملی دمکرات ها با کسب ۴۵% آراء موافق از رقیب جمهوریخواه خود یعنی «دونالد ترامپ» عقب افتاد.

این نخستین بار است که «ترامپ » توانسته در رقابت های اولیه ریاست جمهوری از رقیب اصلی خود یعنی «هیلاری کلینتون» پیشی بگیرد تا شوکی جدی به جامعه سیاسی آمریکا وارد کند.

گفتنی است، ایمیل های محرمانه لو رفته «کلینتون»، عدم حمایت طرفداران نامزد مستعفی دمکرات ها یعنی «برنی سندرز» از وی، مهمترین عوامل ریزش رای «هیلاری کلینتون» به حساب می آیند.

سی ان ان، در گزارشی که برای توضیح آمار ارائه شده خود ارائه می دهد، معتقد است اکثر هواداران «ترامپ» را نه جمهوریخواهان بلکه شهروندان مستقل تشکیل می دهند.