به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، نشست نقد و بررسی کتاب «زبان شناسی شناختی» روز سه شنبه ۱۲ مرداد در قالب یکی از نشست های فرهنگی شهر کتاب، در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.

در دوران معاصر، در علوم شناختی و علوم وابسته به رابطه‌ی زبان و ذهن، دو انقلاب معرفت‌شناختی جدی اتفاق افتاده است. جورج لیکاف و مارک جانسن این دو تحول معرفت‌شناختی را «علوم شناختی نسل اول» و «علوم شناختی نسل دوم» نامیده‌اند. نخستین جرقه‌ هر دو تحول معرفت‌شناختی با پرسش نسبت به مبانی هستی‌شناسی زبان زده شد. پرسش‌هایی مانند رابطه‌ زبان و ذهن چیست؟ زبان در مغز چگونه یاد گرفته می‌شود؟ چامسکی در انقلاب اول و لیکاف در انقلاب دوم بسیار تاثیرگذار بوده‌اند.

کتاب «زبان‌شناسی شناختی» نوشته و ترجمه‌رضا نیلی‌پور به تازگی توسط انتشارات هرمس منتشر شده که شامل گفت‌وگوی نیلی‌پور با لیکاف و چند مقاله و گفتگو درباره‌ نظرات لیکاف و جانسن درباره‌ دومین انقلاب معرفت‌شناختی در زبان‌شناسی است.

نشست هفتگی شهر کتاب روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد از ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب «زبان‌شناسی شناختی» اختصاص دارد که با حضور ضیاء موحد، رضا نیلی‌پور و آزیتا افراشی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.