مدیر روابط عمومی محیط زیست استان مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: محیطبانان یگان حفاظت پارک ملی کیاسر موفق شدند یک نفر متخلف که به شکار یک پلنگ اقدام کرده بود را بازداشت کنند.

میلاد بهرامی افزود: محیط‌بانان همچنین موفق شدند یک دستگاه موتورسیکلت و لاشه پلنگ شکار شده را کشف و ضبط کنند و متخلف پس از تکمیل پرونده تحویل مقامات قضایی شد.

محیط‌بانان پارک ملی کیاسر در آغاز با دیدن یک موتورسیکلت بدون راکب در مناطق آزاد حاشیه پارک ملی کیاسر مشکوک شده و با دنبال کردن رد پای راکبان به درون جنگل متوجه شدند دو شکارچی لاشه حیوانی را روی زمین می‌کشند. شکارچیان پس از آن که متوجه حضور محیط‌بانان می‌شوند اقدام به فرار کرده اما یکی از آن ها توسط محیط‌بانان دستگیر می‌شود. محیطبانان پس از بازداشت متهم طی بررسی محل تخلف متوجه می‌شوند لاشه رها شده متعلق به یک توله پلنگ ماده بوده است.

شکارچی بازداشت شده هم‌اکنون به دستگاه قضایی تحویل داده شده و در بازداست به سر می‌برد و عملیات تحقیقات و بازپرسی برای شناسایی همدست متواری متهم آغاز شده است.