مجید موافق قدیری در گفتگو با مهر درباره دلایل نوسانات قیمتی نهاده‌های دامی در بازار طی هفته‌های اخیر، اظهارداشت: تغییر قیمت کنجاله سویا و جو در مقایسه با ذرت، چندان چشمگیر نبوده؛ ضمن اینکه نرخ ذرت در یک ماه قبل افزایش زیادی داشته است.

وی درباره دلیل افزایش قیمت جو با بیان اینکه اعمال تعرفه و ممنوعیت واردات این محصول در فصل برداشت از جمله دلایل گرانی آن است، اظهارداشت: علاوه بر این ارز مبادله‌ای واردات این محصول نیز حذف شده که بر افزایش نسبی قیمت آن بی تاثیر نبوده است.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران اضافه کرد: قیمت جهانی کنجاله سویا نیز در ۳ ماه گذشته تغییرات زیادی نداشته و در ایران نیز قیمت‌ها نسبت به ذرت نوسان بسیار کمتری داشته است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران وضعیت بازارهای جهانی را مورد اشاره قرار داد و افزود: نوسانات شدید قیمت‌های محصولات کشاورزی طی چند روز اخیر در بازار بورس شیکاگو و روتردام بیانگر این واقعیت است که بازار محصولات کشاورزی سر درگم است و وضعیت قابل اطمینانی در آن وجود ندارد.

موافق قدیری همچنین با بیان اینکه افزایش قیمت ذرت می‌تواند چند دلیل داخلی داشته باشد، اظهارداشت: البته درباره گرانی قیمت ذرت، وزارت جهاد کشاورزی باید توضیحات کامل و شفافی ارائه کند اما نکته مهم این است که قیمت جهانی این محصول در ۳ ماه گذشته تغییر محسوسی نداشته و با نوسانات اندکی روبرو بوده است.

وی اضافه کرد: البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که در برزیل قیمت‌های ذرت طی هفته‌ای که گذشت افزایش پیدا کرد و در ایالت های سائوپائولو، ماتوگراسو و پارانا ذرت ۷۵ تا ۹۰ درصد بالاتر از نرخ‌های سال گذشته معامله شد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: به طور کلی در حال حاضر بالا رفتن قیمت این محصول ارتباط کمتری به مسائل بین المللی دارد چرا که ما می‌توانیم کمبود نیاز داخلی‌مان را از کشورهای دیگر از جمله اکراین که در سال ۲۰۱۶ تولید ذرت آن افزایش پیدا کرده و بزرگترین تامین کننده این فصل ذرت در شمال دنیا است، تامین کنیم، بنابراین مسائل داخلی ما بیشتر از مسائل فراملی در این امر دخالت دارد.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران چند مورد از مشکلات مذکور را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: زمزمه‌هایی مبنی بر اینکه دولت قصد دارد، ارز مبادله‌ای ذرت را حذف کند به گوش می‌رسد ضمن اینکه عرضه ذرت داخلی در بورس کالا نیز یکی از دلایل گرانی این محصول است.

وی با اشاره به اینکه دولت برای خرید ذرت داخلی قیمت تضمینی تعیین کرده است، گفت: الان که فصل برداشت این محصول است، دولت علاقه‌ای ندارد قیمت خرید بورس ونرخ تضمینی اختلاف زیادی داشته باشند که به کشاورزان بیشتر بدهکار شود، به همین دلیل قصد دارد با سیاست‌های اعمالی تفاوت قیمتی کمتری ایجاد کند تا پرورش دهندگان دام و طیور به خرید محصول مورد نیاز خود از بورس کالا تمایل پیدا کنند.

موافق قدیری اضافه کرد: برای ساماندهی شرایط بازار پیشنهاد ما این است که عرضه ذرت با قیمت و شرایطی مناسب به تولیدکنندگان پروتئین حیوانی افزایش پیدا کند ضمن اینکه تعرفه ۱۰ درصدی ذرت که از مهر ماه اجرایی خواهد شد اعمال نشود و یا با تاخیر حداقل ۳ ماهه اجرایی شود تا از شوک بازار کاسته شود.

‌ رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران میانگین قیمت ذرت برزیل، کنجاله سویا پلت و جو را در مبادی ورودی کشور به ترتیب ۹۵۴، ۱۴۳۰و ۷۸۰ تومان اعلام کرد و گفت: علاوه بر این قیمت ذرت آرژنتین، ذرت اکراین و جو دامی تحویل بنادر جنوبی ایران ۲۱۷، ۲۰۴ و ۱۸۴ دلاراست.