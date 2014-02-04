اصفهان رتبه اول تولیدات دامی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر اداره دام و طیور جهاد کشاورزی استان اصفهان در حاشیه بازدید از این نمایشگاه با بیان این مطلب افزود : استان اصفهان در زمینه تولید شیر ، مرغ ، بوقلمون و تولید جوجه بومی رتبه اول کشور، در تولید تخم مرغ رتبه چهارم و در تولید عسل رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

افیونی اضافه کرد: به رغم خشکسالی های چند سال اخیر در استان، با همت و تلاش دست اندرکاران این عرصه ، نه تنها با کاهش بلکه با افزایش تولید هم روبه رو بوده ایم.

وی با بیان اینکه 35 درصد از محصولات و تولیدات دامی استان اصفهان به استان های هم جوار و همچنین خارج از کشور صادر می شود، گفت : کیفیت تولیدات دامی استان اصفهان نیز دارای رتبه ممتاز کشوری است .



افیونی با اشاره به فعالیت های این اداره کل گفت: تلاش می کنیم با حمایت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته اصفهان ، سطح تولیدات دامی استان را افزایش دهیم.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان نیز در این مراسم با ابراز خرسندی از روند روبه پیشرفت سلامت دام و طیور در استان اصفهان، گفت: مبارزه با انواع بیماری‌های دامی و واکسیناسیون دامی ، انجام تست‌های مختلف ، مبارزه با بیماری‌های انگلی و انجام طرح ملی پایش با قیمانده های فرآورده های خام دامی شامل گوشت ، اندرونی خوراکی گاو ،شیر خام ،تخم مرغ خوراکی ،ماهی قزل آلا و... از جمله فعالیت های این عرصه است.



دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام ، طیور و دامپزشکی اصفهان با حضور ده ها شرکت داخلی و خارجی از جمهوری اسلامی ایران و پنج کشور خارجی در محل نمایشگاههای بین المللی اصفهان برگزاری شد.

شرکت کنندگان در این نمايشگاه درسه زيرگروه تجهيزات مورد نياز صنايع دامپروري و مکمل هاي خوراکي، دامپزشکي و واکسن هاي دامي، دارو و مکمل هل های غذائی و صنايع، فرآوردها و تولیدات لبني،جدیدترین و نوین‌ترین تجهیزات ، صنایع ، دستگاهها و خدمات خود را ارائه و در معرض دید علاقمندان قراردادند.