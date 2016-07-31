به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، حدود هفت هزار نفر از نیروهای مسلح پلیس ترکیه در حالیکه به خودروهای زرهی مجهز هستند، پایگاه هوایی «اینجرلیک» ناتو واقع در شهر «آدنا» را به محاصره خود درآوردند.

اینجرلیک پایگاهی است که نیروهای ائتلاف به اصطلاح مبارزه با داعش پروازهای هوایی خود بر فراز سوریه و عراق را از آنجا سازماندهی می کنند.

در حالیکه مقامات رسمی ترکیه تا کنون هیچ توضیحی برای چرایی این اقدام ارائه نکرده اند، گمانه زنی ها حول محور پیشگیری از یک کودتای احتمالی دیگر یا دستکم زمینه چینی برای بازدید یک مقام عالیرتبه از این پایگاه نظامی می چرخد.

از سوی دیگر، روزنامه «حریت» ترکیه پیشتر از دست یابی پلیس آدنا به اطلاعاتی مبنی بر احتمال وقوع کودتای جدید در این منطقه خبر داده و گفته بود که علاوه بر اعلان هشدار امنیتی، نیروهای پلیس ورودی اینجرلیک را مسدود کرده اند.

با این حال، وزارت امور اروپای ترکیه می گوید که هدف از همه اقدامات اتخاذ شده چیزی بیش از یک بازرسی امنیتی نیست.

استانداری آدنا نیز با اعلام اینکه همه چیز تحت کنترل است از عادی بودن شرایط خبر داد.

این در حالیست که ژنرال «جوزف دانفورد» فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا قرار است امروز یکشنبه علاوه بر بازدید از اینجرلیک، گفتگویی هم با مقامات دولت آنکارا داشته باشد.

سفر دانفورد به ترکیه در حالی انجام می گیرد که وی هفته گذشته اتهام آنکارا مبنی بر احتمال دست داشتن یکی از ژنرال های بازنشسته آمریکا در کودتای نظامی ۱۵ ژوئیه را پوچ و بی اساس توصیف کرد.

از زمان خاموش شدن شعله های کودتای نافرجام ترکیه که بیش از یک روز به طول نیانجامید، آنکارا علیرغم اعلام حمایت واشنگتن از دولت «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه، آمریکایی ها را به دلیل عدم استرداد «فتح الله گولن» رهبر تبعیدی مخالفین دولت ، به خیانت و حتی دست داشتن در طراحی کودتا متهم می کند.