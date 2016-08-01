راه ارتباطی ۴۰ روستا در قصر قند مسدود شد

غلامرضا اربابی درگفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی بارندگی های شدید ناشی از پدیده مونسون در جنوب استان راه دسترسی ۴۰ روستا در قصر قند مسدود شد.



مدیر کل ستاد بحران سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه بارش باران موجب وارد آمدن خساراتی به باغات و مزارع در قصر قند شده است، گفت: خسارات وارد شده ناشی از بارندگی های اخیر در دست بررسی است.



وی خاطرنشان کرد: در این مدت مسیرهای ارتباطی دیگر مناطق شامل مهرستان –ایرانشهر و مهرستان -سرباز رودخانه ماشکید که مسدود شده بود با کمک نیروهای امدادی راه و شهر سازی و هلال احمر بازگشایی شده است.



اربابی ادامه داد: هم اکنون ۶۵ نیروی راهداری به همراه ۲۸ دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین راهداری در جنوب استان حضور دارند و به شهروندان خدمات دهی می‌کند.



وی تصریح کرد: بارندگیها در جنوب سیستان و بلوچستان که از چهارم مرداد ماه آغاز شد به راه های روستایی، پل ها، معابر شهری، شبکه های برق، واحدهای مسکونی خسارت وارد کرده است.



کارشناس اداره هواشناسی نیز در این خصوص گفت: براساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی پدیده بارشی مونسون که سبب بارندگی همزمان در ۶ استان کشور شده است امروز در جنوب استان شدت می‌گیرد.



مصدق گودرزی افزود: این سامانه امروز بعد ازظهر و اوایل شب موجب رشد ابرهای جوششی، و بارش شدید باران و رعدوبرق و گاهی وزش باد شدید می‌شود.



وی تصریح کرد: بارش باران در برخی نقاط منجر به سیلابی شدن مسیلها و راهای ارتباطی می‌شود از این رو توصیه می شود شهروندان حین تردد از این مسیرها نکات ایمنی را رعایت کند.



گفتنی است در استان سیستان و بلوچستان شهرهای سراوان، سیب سوران، ایرانشهر، بزمان، راسک، سرباز، قصرقند، مهرستان، نیکشهر، کارواندر، ایرندگان خاش تحت تاثیر سامانه مونسون قرار گرفته است.