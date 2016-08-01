۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۲۷

ترامپ خواستار پذیرش الحاق کریمه به روسیه توسط واشنگتن شد

کاندیدای جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواستار پذیرش الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه توسط آمریکا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فورچون، «دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواستار به رسمیت شناخته شدن الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه توسط واشنگتن شد.

وی گفت در صورتی که پذیرش الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه از سوی آمریکا موجب بهبود روابط آمریکا و روسیه و تقویت مبارزه با داعش شود، واشنگتن باید آن را بپذیرد.

ترامپ گفت مردم کریمه بیشتر دوست دارند با روسیه باشند تا اوکراین.

در واکنش به اظهارات ترامپ وزیر کشور اوکراین وی را فردی مطرود و خطرناک خواند.

ترامپ همچنین خواستار لغو تحریم های روسیه است. این در حالی است که در پی الحاق شبه جزیره کریمه توسط روسیه، کاخ سفید و متحدان اروپایی آن تحریم های زیادی را علیه مسکو اعمال کردند و از به رسمیت شناختن همه پرسی الحاق این شبه جزیره به روسیه خودداری کرده اند.

پیمان یزدانی

