به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در پیامی توئیتری به اظهارات مقامات این کشور و پاسخ های مسئولین روس درباره شبه جزیره کریمه واکنش نشان داد.

وی در توئیت خود در این باره اعلام کرد: شبه جزیره کریمه در زمان ریاست جمهوری «باراک اوباما» توسط روسیه گرفته شد. سئوال مطرح در این بخش این است که آیا اوباما بیش از اندازه با روسیه نرم برخورد کرده بود؟

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، پیش از انتخابات ریاست جمهوری هشتم نوامبر سال گذشته میلادی در این کشور، در اظهارات خود گفته بود که اگر رئیس جمهور شود، منطقه کریمه را به عنوان بخشی از روسیه به رسمیت شناخته؛ همچنین تحریم های وضع شده علیه مشکو را نیز لغو می کند.

این در حالیست که در روزهای گذشته «شون اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید گفته بود که ترامپ رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرده است که روسیه باید برای خاتمه دادن به مسائل کریمه، این منطقه را به اوکراین برگرداند. وی همچنین یادآور شده بود که تحریم های واشنگتن علیه مسکو بدون تغییر باقی خواهد ماند.

«ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در پاسخ به بیانیه کاخ سفید در مورد «کریمه» گفت که مسکو سرزمین های متعلق به خود را بازپس نمی دهد.

زاخاروا در این باره گفته بود: ما سرزمین های خودمان را به کسی نمی دهیم. کریمه جزء سرزمین های روسیه است.

گفتنی است، در سال ۲۰۱۴ منطقه کریمه با تلاش های دولت روسیه و برگزاری رفراندوم به روسیه ملحق شد. در نتیجه این رفراندوم ۹۶.۷۷% مردم جمهوری کریمه خواستار بازگشت این منطقه به روسیه شدند.