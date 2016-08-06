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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۸:۵۰

سرپرست پارک علم و فناوری استان همدان:

۴۲ شرکت دانش‌بنیان در همدان مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند

۴۲ شرکت دانش‌بنیان در همدان مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند

همدان- سرپرست پارک علم و فنآوری استان همدان گفت: تاکنون ۴۲ شرکت دانش‌ بنیان در همدان مجوز فعالیت دریافت کرده اند.

مجید کزازی در گفتگو با خبرنگار مهر به فعالیت ۴۲ شرکت دانش بنیان در استان همدان اشاره کرد و افزود: از این تعداد ۵ مجوز فعالیت در سال جاری صادر شده است.

وی در ادامه رشته های برق، فناوری اطلاعات، تجهیزات پزشکی، عمران و ساختمان، شیمی و مواد و به ویژه حوزه های نانو  را از شرکت های فعال دانش بنیان دانست و افزود: واحد های فناور که در سطوح کانونی، پیش رشد، رشد و موسسات در پارک مستقر هستند ۱۱۴ واحد هستند که میزان فروش داخلی سال ۹۴ این واحد ها ۳۰ میلیارد تومان بوده است.

سرپرست پارک علم و فنآوری استان همدان با بیان اینکه این واحدها بیش از ۴۰۰ هزار دلار نیز فروش خارجی داشته اند، گفت: میزان حمایت مالی پارک علم و فناوری در سال ۹۴ از شرکت های دانش بنیان برای ارائه محصول در نمایشگاه بیش از ۱۷ میلیون تومان بوده است.

کزازی افزود: بیش از ۱۶ میلیون تومان نیز برای عرضه و تبلیغات رسانه ای به عنوان تسهیلات به این واحد ها داده شده است.

سرپرست پارک علم و فنآوری استان همدان در ادامه به اقدامات پارک علم و فناوری در راستای فرهنگ سازی اشاره کرد و افزود: ۷ دوره مختلف توسط این نهاد در سال ۹۴ برگزار شده که این دوره ها در زمینه فناوری و فرهنگ سازی بوده است.

کزازی با اشاره به تدوین و تصویب سند راهبردی پارک علم و فناوری استان همدان عنوان کرد: این سند با استناد به اسناد بالادستی و چشم اندازه توسعه کشور، برنامه عملیاتی پارک همدان را در سال‌های ۹۵ تا ۹۹ را مشخص کرده است.

وی افزود: توسعه کمی و کیفی شرکت‌های دانش‌ بنیان، حمایت مالی و معنوی از شرکت‌ها، توسعه مراکز رشد و فناوری توسعه آزمایشگاه‌ها، حمایت از صادرات محصولات تولیدی شرکت‌های دانش‌ بنیان در این سند راهبردی مدنظر است.

کد مطلب 3732752

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