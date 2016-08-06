برداشت باریجه و کتیرا در استان سمنان افزایش۴۰ درصدی داشت

علی نقی حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه تاکنون برای برداشت گیاهان دارویی کتیرا و باریجه از ۲۵ هزار هکتار مراتع استان طرح تهیه شده است، افزود: توسعه و کشت گیاهان دارویی در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی (اقدام وعمل) برنامه ریزی شده است.

وی تصریح کرد: در سال جاری با کلاس های آموزشی و کارگاه های مختلف برای توجیه اقتصادی برای بهره برداران مرتعی در رابطه با افزایش در آمد و اشتغال زایی از آبان ماه ۹۵ اجرای عملیات ۵ هزار هکتار از اراضی ملی برای کاشت باریجه انجام می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با بیان اینکه در سال جاری قرارداد برداشت بیش از سه تن باریجه با بخش خصوصی منعقد شده است، افزود: این مقدار از باریجه در سطح مفید ۴۰۰ هکتار از هشت رویشگاه برداشت می‌شود.

حیدریان با یادآری اینکه طی سال گذشته یک تن از این گیاه دارویی از مراتع استان برداشت شد، تصریح کرد: علاوه بر آن برداشت بیش از چهار تن کتیرا از رویشگاه‌های استان تنظیم قراداد شده است.

وی همچنین با بیان اینکه این مقدار کتیرا از ۱۱ رویشگاه و از سطح مفید چهار هزار هکتار جمع آوری می‌شود، افزود: میزان برداشت کتیرا از رویشگاه‌های استان در سال گذشته ۸۰۰کیلوگرم بوده است.