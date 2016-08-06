  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۰۰

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

زعفران ۱۰ درصد ارزان شد/ حداکثر قیمت؛ ۶ میلیون تومان

زعفران ۱۰ درصد ارزان شد/ حداکثر قیمت؛ ۶ میلیون تومان

نایب رئیس شورای ملی زعفران از کاهش ۱۰ درصدی قیمت این محصول در حدود ۲۰ روز اخیر خبر داد.

غلامرضا میری در گفتگو با مهر از کاهش ۱۰ درصدی قیمت زعفران در بازار خبر داد و اظهارداشت: در حدود ۲۰ روز اخیر نرخ طلای سرخ نزدیک به ۱۰ درصد کاهش یافته است.

وی قیمت هرکیلوگرم زعفران را در حال حاضر بین ۴ میلیون و ۹۰۰ تا ۶ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: دلیل این کاهش قیمت کاهش تقاضا و افزایش عرضه طلای سرخ در بازار است.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه میزان صادرات زعفران در ۳ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، هیچ تغییری نداشته است، اضافه کرد: نکته مهم در این زمینه آن است که برای صادرکنندگان زعفران، کاهش قیمت این محصول مهم نیست بلکه ثبات قیمت‌ها مهم است. میری ادامه داد: باید قیمت‌ها ثبات داشته باشند که بتوان صادرات کرد.

وی درباره شرایط روزهای آتی بازار زعفران نیز افزود: در حال حاضر عرضه این محصول از میزان تقاضا برای آن بیشتر است ضمن اینکه خریداران خارجی از اواخر مردادماه دیگر اقدام به خرید طلای سرخ نمی‌کنند  و منتظر محصول نو می‌مانند.

میری با اشاره به اینکه چون در هیچ مناسبت خاصی قرار نداریم مصرف داخل نیز کاهش پیدا می‌کند، اضافه کرد: از طرفی نیز به اعتقاد بسیاری از دست اندرکاران، تولید زعفران در سال‌جاری بیشتر از سال گذشته خواهد بود؛ بنابراین احتمال کاهش قیمت طلای سرخ در روزهای آینده وجود دارد.  

کد مطلب 3733411

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها