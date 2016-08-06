زعفران ۱۰ درصد ارزان شد/ حداکثر قیمت؛ ۶ میلیون تومان

غلامرضا میری در گفتگو با مهر از کاهش ۱۰ درصدی قیمت زعفران در بازار خبر داد و اظهارداشت: در حدود ۲۰ روز اخیر نرخ طلای سرخ نزدیک به ۱۰ درصد کاهش یافته است.

وی قیمت هرکیلوگرم زعفران را در حال حاضر بین ۴ میلیون و ۹۰۰ تا ۶ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: دلیل این کاهش قیمت کاهش تقاضا و افزایش عرضه طلای سرخ در بازار است.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه میزان صادرات زعفران در ۳ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، هیچ تغییری نداشته است، اضافه کرد: نکته مهم در این زمینه آن است که برای صادرکنندگان زعفران، کاهش قیمت این محصول مهم نیست بلکه ثبات قیمت‌ها مهم است. میری ادامه داد: باید قیمت‌ها ثبات داشته باشند که بتوان صادرات کرد.

وی درباره شرایط روزهای آتی بازار زعفران نیز افزود: در حال حاضر عرضه این محصول از میزان تقاضا برای آن بیشتر است ضمن اینکه خریداران خارجی از اواخر مردادماه دیگر اقدام به خرید طلای سرخ نمی‌کنند و منتظر محصول نو می‌مانند.

میری با اشاره به اینکه چون در هیچ مناسبت خاصی قرار نداریم مصرف داخل نیز کاهش پیدا می‌کند، اضافه کرد: از طرفی نیز به اعتقاد بسیاری از دست اندرکاران، تولید زعفران در سال‌جاری بیشتر از سال گذشته خواهد بود؛ بنابراین احتمال کاهش قیمت طلای سرخ در روزهای آینده وجود دارد.