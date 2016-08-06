به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر، حسین توفیقیان سرپرست هیئت کاوش اظهار داشت: سواحل بندر بوشهر بر اساس برنامه پژوهشی میدانی با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی این شهر مورد بررسی‌های باستان شناسی زیر آب قرار گرفت.

وی گفت: در عملیات غواصی روزهای نخست، قطعاتی از خمره های بزرگ ذخیره آذوقه و سفال های اژدری شکل شناسایی شد. این یافته ها نشان دهنده وجود یک سایت باستانی زیر آب در سواحل کم عمق شبه جزیره بوشهر است.

مدیرگروه باستان شناسی زیر آب پژوهشکده باستان شناسی تصریح کرد: با ادامه بررسی‌های باستان شناسی زیر آب و شناسایی مواد فرهنگی بستر دریا، علاوه بر تعیین محدوده و گستردگی این محوطه باستانی زیرآب، هویت واقعی آن نیز روشن خواهد شد.

توفیقیان افزود: تیم بررسی باستان شناسی زیر آب سواحل بندر بوشهر بر این باور است که سفال‌های پراکنده شده در بستر سواحل این بندر متعلق به یک کشتی غرق شده تاریخی است که به مرور زمان در گستره بزرگی پخش شده است.

این باستان شناس با اشاره به تاریخگذاری سفال‌های به‌دست آمده گفت: می توان دوره ساسانی را برای این محوطه باستانی زیر آب تعیین کرد.

توفیقیان اظهارداشت: با ادامه برنامه بررسی باستان شناسی زیر آب سواحل بوشهر که برای نخستین بار صورت می‌گیرد، اطلاعات با ارزشی در خصوص تاریخ دریانوردی، کشتی رانی و تجارت دریایی خلیج فارس در دوره ساسانی به دست خواهد آمد که با پایان پژوهش میدانی و مطالعات تکمیلی، در غالب گزارش، مقاله و کتاب ارایه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجوز کاوشهای باستان شناسی زیرآب سواحل بندر بوشهر توسط رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صادر شده است.