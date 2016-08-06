عملیات اجرایی ساختمان اورژانس در گناوه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه، امام‌جمعه گناوه در حاشیه آیین کلنگ‌ زنی ساختمان اورژانس گفت: کارهای خیر نماد نوع‌دوستی و انسانیت است و این خیر خدمتی ارزنده به مردم شهرستان خودکرده است.

حجت‌الاسلام سیدعبدالهادی رکنی حسینی افزود: کارهای خیرخواهانه توسط افراد خیر و دلسوز در جامع باید بیش‌ازپیش نمود داشته باشد و این‌چنین خدمات پسندیده توسط خیرین هم خدمت به خلق خدا و هم توشه آخرت خواهد بود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: این ساختمان با زیربنای کل ۳۰۰ مترمربع در دوطبقه واقع در محله عبد امام توسط نیکوکار احمد شمسی ساخته و در اختیار اورژانس شهرستان قرار می‌گیرد.

علی زکی زاده با اشاره به اینکه شهرستان گناوه تا به امروز ساختمان مخصوص به اورژانس نداشته است، افزود: این ساختمان با هزینه شخصی نیکوکار احمد شمسی برای زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره فرزند عزیزش مرحوم محمد شمسی در یک سال ساخته و افتتاح خواهد شد.