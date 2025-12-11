مرکز نگهداری سالمندان در گناوه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناوه عصر پنجشنبه در این آئین با تبریک سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر اظهار کرد: این روز مبارک که به نام بانوی بزرگ اسلام مزین است، یادآور جایگاه بی‌بدیل مادران و زنان در تربیت نسل‌های مؤمن، توانمند و مؤثر در کشور است، امروز آثار و برکات تربیت مادران ایرانی را در سراسر ایران اسلامی می‌بینیم.

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی با اشاره به سابقه شکل‌گیری این مرکز و دیدار چند سال گذشته با خانواده مرحوم کرمی افزود: این خانه سالمندان یک صدقه جاریه برای مرحوم کرمی و همسر فداکارشان است که ملک خود را برای خدمت به سالمندان اهدا کردند، همچنین دلسوزی، پیگیری‌ها و تلاش‌های دکتر عابدی در روند ساخت این مرکز قابل تقدیر است.

حجت الاسلام رکنی‌حسینی همچنین از همکاری و قول مساعد مسئولان برای توسعه خدمات و تقویت امکانات این مجموعه خبر داد و اظهار کرد: حمایت‌های مدیریتی و مردمی می‌تواند این مرکز را به الگویی برای ارائه خدمات سالمندی در منطقه تبدیل کند.

اسلام، رها کردن والدین را نمی‌پذیرد؛ سالمندان سرچشمه برکت‌اند

امام جمعه گناوه با تبیین دیدگاه اسلام درباره والدین و سالمندان، اظهار کرد: در فرهنگ قرآن و آموزه‌های اهل‌بیت (ع)، پس از عبادت خداوند، بزرگ‌ترین سفارش، نیکی به پدر و مادر است و ترک کردن والدین و سپردن آنان به خانه سالمندان بر خلاف اصول اسلامی و سنت پیامبر (ص) است.

وی افزود: سالمندان برکت خانه و جامعه هستند و پیامبر اکرم (ص) فرمودند: بهشت زیر پای مادران است؛ یعنی سعادت انسان در گرو تکریم والدین است.

امام جمعه با بیان اینکه شرایط اجتماعی امروز ممکن است سبب تنهایی برخی افراد سالمند در جامعه شود، ادامه داد: برخی سالمندان بی‌سرپرست و تنها شده‌اند و این وظیفه ماست که با احترام، محبت و مراقبت از آنان حمایت کنیم.

خدمت به سالمندان، باقیات صالحات ماندگار

حجت‌الاسلام رکنی حسینی با تأکید بر اثرات دنیوی و اخروی خدمت به سالمندان گفت: آنچه از انسان در دنیا باقی می‌ماند، کارهای خیر است. اموال و موقعیت‌ها می‌گذرد، اما نیکی به انسان‌ها و خدمت به سالمندان باقیات‌الصالحاتی است که تا سال‌ها پس از ما هم اثر دارد.

وی با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در این مجموعه افزود: کار مهمی که در این مرکز آغاز شده، گامی ارزشمند در مسیر خدمت‌رسانی انسانی است و باید با کمک خیرین، مسئولان و مردم تکمیل و تقویت شود.

حمایت مجموعه فرمانداری در حل مسائل و مشکلاتی این مرکز

فرماندار گناوه در این آئین گفت: خیران شهرستان در کارهای عام المنفعه منشأ خدمات وافری بوده‌اند که راه اندازی این مرکز به همت خیر نیکوکار احمد عابدی نمونه‌ای از اقدامات ارزشمند در این راستا است.

دانیال اسفندیاری افزود: در حل مسائل و مشکلاتی که این مرکز با آن مواجه است پیگیری‌های لازم از طرف مجموعه فرمانداری انجام خواهد شد.

وی با قدردانی از خیر نیکوکار عابدی در راه اندازی مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان مهر و ماه گناوه و کرمی اهداکننده ساختمان مکان آن بیان کرد: این دو خیر الگوی مناسبی هستند و از دیگر خیران شهرستان انتظار دارم در کنار این خیرین قرار بگیرند.

سالمندان مایه خیر برکت جامعه

دادستان عمومی و انقلاب گناوه اظهار کرد: سالمندان گنجینه‌های تجربه، اخلاق و سرمایه‌های عاطفی و اجتماعی جامعه و مایه خیر و برکت هستند.

رضی الدین حاجی زاده بیان کرد: علاوه بر آنکه وظیفه اخلاقی داریم که در خدمت سالمندان باشیم از بعد قانونی و حقوقی نیز مکلف به ادای حقوق قانونی آنها هستیم.

وی تصریح کرد: در حوزه قضائی و دادستانی وظیفه خود می‌دانیم تا از شأن و کرامت و عزت و حقوق سالمندان دفاع کنیم و در این عرصه در کنار مسئولان شهرستان و خیران با افتخار و نهایت توان خواهیم بود تا گامی مؤثر در راستای خدمت رسانی به این قشر برداریم.