رسانه ها نقش مهمی درپیشبرد برنامه های آموزش وپرورش بر عهده دارند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان این نشست با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان ، مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان ، معاونین سواد آموزی و تربیت بدنی و سلامت و رییس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش به منظور هماهنگی در تهیه و تولید برنامه های آموزشی، پرورشی ، ورزشی و سواد آموزی و اطلاع رسانی آن از طریق صدا و سیمای مرکز استان برگزار شد .

در این نشست رشید قربانی مدیر کل آموزش و پرورش کردستان از حسن توجه مدیر کل صدا و سیمای استان به آموزش و پرورش و همکاری دست اندرکاران این مرکز در اطلاع رسانی و اجرای برنامه های آموزش و پرورش تقدیر کرد .

وی با اشاره به جایگاه دستگاه تعلیم و تربیت در جامعه و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت توجه بیش از پیش رسانه ملی به موضوعات مربوط به آموزش و پرورش و برنامه های فرهنگی و آموزشی گفت : با توجه به گستردگی مخاطبان آموزش و پرورش شامل دانش آموزان ، فرهنگیان و اولیای محترم ضرورت دارد در برنامه های صدا و سیما به برنامه های آموزش و پرورش بیشتر پرداخته شود .

رشید قربانی با تشکر از همکاری صدا و سیمای مرکز کردستان در اطلاع رسانی برنامه های مختلف ، آگاهی بخشی به اولیای محترم را در خصوص ثبت نام دانش آموزان ، هدایت تحصیلی ، انتخاب رشته و برنامه های پروژه مهر و شروع سال تحصیلی ضروری دانست و اظهار داشت: در صورت حضور کارشناسان آموزش و پرورش در برنامه های مرتبط ، موضوعات تشریح و تبیین خواهد شد .

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان، سواد آموزی را از برنامه های اولویت دار استان عنوان کرد و با اشاره به ضرورت بهره گیری از ظرفیت های استانی برای پوشش حداکثری سواد آموزان و پتانسیل بالای صدا و سیما در اطلاع رسانی برنامه های این حوزه و تشویق بی سوادان و کم سوادان برای شرکت در کلاس های سواد آموزی، خواستار همراهی در این خصوص و اجرایی شدن قرارداد همکاری فی ما بین شد.

قربانی از برگزاری مسابقات قهرمانی ژیمناستیک دانش آموزان دختر و پسر دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه به میزبانی آموزش و پرورش کردستان از ۲۵ مرداد لغایت نهم شهریور در سنندج خبر داد و با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد مهم ورزشی با حضور حدود ۱۵۰۰ نفر دانش آموز، داوران، سرپرستان، ناظران، مسئولین و دست اندرکاران و مجموعه عوامل اجرایی ، خواستار مساعدت صدا و سیمای مرکز استان در اطلاع رسانی این رویداد ورزشی دانش آموزی و تهیه و تولید برنامه های مرتبط شد .

ابوالقاسم امان الهی مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان نیز در این نشست با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش و گستردگی مخاطبین آن در جامعه و ضرورت پرداختن به مسائل مربوط به تعلیم و تربیت، رویکرد صدا و سیما را همکاری همه جانبه با مسئولین و دست اندرکاران آموزش و پرورش عنوان کرد و از آمادگی بخش های مختلف در این راستا خبر داد .

وی با بیان اینکه تاکنون بخش های مختلف صدا و سیمای مرکز کردستان در اطلاع رسانی و اجرای برنامه های آموزش و پرورش به ویژه سواد آموزی همکاری لازم را داشته اند، گفت: این مرکز آمادگی دارد در راستای برگزاری و اطلاع رسانی مسابقات ورزشی دانش آموزان نیز همکاری لازم را داشته باشد .

در این نشست معاونین سواد آموزی و تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان نیز به تشریح برنامه ها و انتظارات حوزه های مربوطه از صدا و سیما پرداختند و در ادامه پیرامون اطلاع رسانی برنامه های آموزش و پرورش در سال ۹۵ بحث و تبادل نظر شد.