با «مثبت آموزش» به روز باشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه آموزش سیما، برنامه «مثبت آموزش» با توجه به هدف شبکه آموزش که فرصت برابر آموزشی و توجه به عدالت آموزشی است، به بخش های مختلف فرهنگی، سواد آموزشی، سواد مالی، سواد رسانه، سواد اجتماعی به صورت کارشناسی وگفتارها و داستان های کوتاه آموزشی، سلامت دانش آموزی و کارشناسی سلامت محور و … می پردازد.

در بخش صبحگاهی با محوریت تقویم تاریخ، اخبار و … اتفاقات روز را مرور می کند. در این بخش با تغذیه دانش آموزی و ورزش همگانی سبک های مختلف ورزش دانش آموزی را معرفی و بحث سلامت ورزشی را پیگیری می کند. همچنین در بخش فرهنگی اخبار و رویداد های جذاب فرهنگ و هنر مرور می شود.

مطالبات عمومی و پیگیری مطالبات و بررسی رویدادها و مناسبت ها در بخش های مختلف ملی و آیینی، توجه ویژه به نوجوانان و جوانان به صورت معرفی استعدادها و ظرفیت های مستعد، بررسی روند مطالبات معلمان و مسایل مرتبط با آموزش و پرورش به صورت مستقل، جذب و پخش تولیدات مردمی، روایت زندگی مردمی و نگاه ملی و آیینی به مناسب های تقویمی و تبیینی از دیگر رویکردهای قابل توجه برنامه «مثبت آموزش» است.

این برنامه در ساعات نیمروزی و عصرگاهی نیز تا حدود ساعت ۱۸ ادامه خواهد داشت و با مرور برنامه های پخش شده در شبکه آموزش به بررسی اخبار و مسایل روز و آموزش مطالب علمی و همچنین جهاد تبیین در زمینه دستاوردهای علمی و فرهنگی و آموزشی کشور نیز خواهد پرداخت.

برنامه «مثبت آموزش» به تهیه کنندگی سید احسان میرمحمد علی و محمد بخشایش هر روز از ۸ صبح تا ۱۸ به صورت متناوب و در ۱۵ دقیقه پایانی هر ساعت پخش می شود.