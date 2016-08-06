یک کشته و ۳ مصدوم در حادثه گناوه/ اعزام یکی از مصدومان به شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز مدیرت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان بوشهر، ستاد بحران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در حادثه انفجار خط لوله گاز گناوه در اولین دقایق وقوع حادثه با حضور در صحنه انفجار به مصدومین و مردم کمک کرد.

رییس مرکز فوریت‌های پزشکی استان بوشهر گفت: بعد از اعلام وقوع حادثه سه تیم عملیاتی از پایگاه شهری گناوه، پایگاه‌های جاده ای شول و مظفری و یک دستگاه آمبولانس از شرکت نفت و گاز گچسران ایستگاه ۱۲۰۰ برای امدادرسانی و انتقال مصدومین به محل حادثه اعزام شدند.

عبدالرحیم دادجو افزود: تیم‌های عملیاتی حاضر در محل حادثه ۴ مصدوم را به بیمارستان سوانح سوختگی گناوه انتقال دادند و از مردم روستای گودری نزدیک به شول درخواست ترک منطقه به دلیل وجود لوله های گاز در محل حادثه و احتمال انفجار شد.

سرپرست بیمارستان سوانح و سوختگی شهرستان گناوه گفت: نقص فنی باعث انفجار در خط ۴۲ اینچ ایستگاه لخته‌گیر گاز شهرستان گناوه شد که این انفجار، سه مصدوم و یک کشته بر جای گذاشت.

جواد طاهری افزود: براثر این انفجار که در ۴۵ دقیقه بامداد رخ داد، دو نفر از مصدومین به نام‌های کیوان آونگ ۳۲ ساله و علی نیرم ۳۵ ساله با ۵ درصد سوختگی به‌صورت سرپایی مداوا شده و از بیمارستان ترخیص شدند.

وی بابیان اینکه مصدومین در ساعت یک بامداد به بیمارستان سوانح و سوختگی اعزام شدند اظهار داشت: دو مصدوم دیگر به نام‌های عبدالغفار بهمنی ۵۷ ساله با سوختگی ۴۶ درصد و امیر بیرامی ۳۰ ساله ۹۰ درصد در بخش BICU بیمارستان بستری شدند.

سرپرست بیمارستان سوانح و سوختگی شهرستان گناوه گفت: عبدالغفار بهمنی برای ادامه درمان خود با بالگرد به بیمارستان شیراز انتقال داده شد، وضعیت عمومی وی خوب است ولی متأسفانه امیر بیرامی در ساعت ۱۰ صبح امروز فوت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصدومین زیر نظر دکتر عبدالعظیم ویسی زاده متخصص عفونی و دکتر جواد طاهری پزشک عمومی مورد مداوا قرار گرفتند.