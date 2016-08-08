به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحمید کلانتری امروز در پنجمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی با تاکید بر اینکه پسندیده نیست سرمایه های کشور صرف آموزش هایی شود که اشتغال به دنبال ندارد گفت: دوره های آموزشی فنی و حرفه ای باید به گونه ای برنامه ریزی شود که خروجی آن اشتغال باشد.

وی افزود: با هماهنگی پایدار آموزش فنی و حرفه ای و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهارت آموزان می توانند در پایان آموزش ها اشتغال داشته باشند. کلانتری با بیان اینکه مهارت ها باید متناسب با نیاز کار جامعه باشد یادآور شد: لازم است نگاه ارزشی مدرک گرا تغییر کرده و مهارت های آموزشی ارزشمند تلقی شود تا به توسعه اشتغال بیانجامد. پ

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از نگاهی که دارندگان مدرک تحصیلی را ارزشمند تر از دارندگان مهارت می دانند افزود: نظام آموزشی باید در جهت اشتغال تغییر رویه دهد و دارندگان مهارت محترم شمرده شوند.

کلانتری از ارایه حدود ۶۰۰ هزار ساعت آموزش به نیروهای فعال در بخش تعاون در سال جاری خبر داد و گفت که این آموزش ها ادامه خواهد یافت. آموزش به تعاون کاران ارتقای عملکرد تعاونی ها را به همراه دارد.

وی با اشاره به وجود ۵ هزار نفر در مدیریت تعاونی ها گفت: همه این نیروها به دریافت آموزش های لازم نیاز دارند، چرا که ارایه آموزش های فنی و حرفه ای در قالب تعاونی ها نتیجه بهتری به همراه دارد.