داوری ها پاشنه آشیل«جشن سینمای ایران»بود/جزئیات آیین نامه جدید

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز دوشنبه ۱۸ مرداد ماه، اولین نشست خبری هجدهمین جشن بزرگ سینمای ایران به دبیری کمال تبریزی در محل خانه سینما برگزار شد.

کمال تبریزی دبیر هجدهمین جشن سینمای ایران در این نشست گفت: زمانی که از من برای دبیری جشن دعوت شد مخالفت کردم چرا که در دوره های قبل با تمام تلاش دبیران، جشن یک پاشنه آشیل داشت و آن هم داوری فیلم ها بود.

وی ادامه داد: مهمترین تغییر در داوری این دوره این است که بر خلاف دوره های قبل داوری ها با ۳۰۰ نفر شروع می شود و به ۴۷۰ داور می رسد.

تبریزی بیان کرد: داوری ها در ۱۲ رشته انجام می شود که هر رشته ۲۵ داور دارد که داورها در هر رشته ۵ کاندید را انتخاب می کنند و این آثار در دور بعد با ۴۷۰ داور مورد برسی قرار می گیرد.

این کارگردان سینما در بخش دیگری از صحبت های خود توضیح داد: داوری آثار در این دوره به صورت آکادمی و کاملا ایرانی و بومی انجام می شود. هرچند گاهی درباره داوری ها به اسکار و بفتا اشاره می شود اما باید بگویم که ما به خاطر نوع سینمایی که داریم نباید مانند دیگر مراسم های خارجی جشن را برگزار کنیم بلکه باید داوری ها شکل کاملا ایرانی داشته باشد و نباید مراسم ما را با دیگر مراسم ها مقایسه کرد.

تبریزی گفت: این نوع داوری قدم اول در آکادمی شدن است و در تلاش هستیم این داوری ها با حضور نخبگان سینما چه در داخل و چه در خارج از خانه سینما انجام شود و به سمت یک نظر سنجی کلی برویم که در چنین شرایطی برآیند نظر نخبگان را خواهیم داشت.

وی با اشاره به نمایش فیلم ها برای داوران بیان کرد: هیچ کدام از داوران را مجبور به دیدن فیلم ها نمی کنیم و این بستگی به وجدان آن ها دارد. حتی قرار نیست در این زمینه حضور و غیاب انجام شود. به داوران توصیه می کنم تا از حق ۵ رای خود در رشته مورد نظر استفاده کنند و تعداد رای های خود را کم نکنند.

تبریزی درباره آئین نامه جدید این جشن توضیح داد: برای سال آینده دبیرخانه دائمی این جشن برای اولین بار تشکیل می شود که براساس آن هیات ریسه این دبیرخانه متشکل از نمایندگان صنوف خواهد بود. همچنین در تلاش هستیم تا کمیته تخصصی ایجاد کنیم که برگرفته از نخبگان سینما و دیگر رشته ها در جامعه باشد.

وی ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود تا با کمک حجت الله ایوبی و شورای عالی تهیه کنندگان، افرادی که عضو کمیته تخصصی هستند در طول سال بتوانند فیلم ها را در سینماهای مناسب ببینند و در مورد آن نظر دهند تا انتخاب های دقیق داشته باشیم. در چنین شرایطی اعضای کمیته تخصصی می دانند که در طول سال باید زمان لازم برای انتخاب بهترین ها بگذارند.

در ادامه این نشست بیژن میرباقری دبیر اجرایی جشن گفت: داوران این دوره می توانند خودشان هم در جشن فیلم داشته باشند.

تبریزی نیز در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه تعداد داوران افزایش پیدا کرده است حتی اگر داوری به فیلم خود نیز رای دهد تاثیری در نتیجه نهایی نخواهد داشت.

تبریزی در ادامه با اشاره به اینکه با افزایش تعداد داوران میزان لابی ها در انتخاب فیلم ها کمتر می شود توضیح داد: پیشنهاد اولیه ما برای داوری در هر بخش ۵۰ نفر بود اما به دلیل مشکلاتی که در بخش نمایش فیلم داشتیم این تعداد به ۲۵ نفر برای هر رشته رسید اما امیدوارم در سال آینده تعداد داورها برای هر رشته افزایش پیدا کند.

بیژن میرباقری در بخش دیگری از این نشست توضیح داد: فیلم ها از روز ۲۱ مردادماه در سینمای کانون برای داوران به نمایش گذاشته می شود که خوشبختانه این سینما از کیفیت مناسبی برخوردار است.

در ادامه دبیر هجدهمین جشن سینمای ایران در پاسخ به این سئوال که آیا شرایطی فراهم شده که مشکلاتی که در جشن حافظ بوجودآمده است برای جشن خانه سینما رخ ندهد، تاکید کرد: جشن حافظ بدون هیچ مشکلی برگزار شد اما اتفاقات بعد از آن یک تجربه بود که باید از آن عبور کنیم که امیدوارم این اتفاقات در جشن خانه سینما رخ ندهد در واقع برای ما نحوه داوری و انتخاب فیلم ها بیشتر از هر چیز دیگری در این جشن اهمیت دارد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: به هر حال شعور و همراهی در بین اهالی سینما وجود دارد و همه می توانند در کنار هم از کنار چنین مشکلاتی بگذرند.احساس شخصی من این است که نباید چندان به این مسئله دامن زد و باید از چنین اتفاقاتی عبور کنیم. جشن خانه سینما و جشن حافظ را نباید با هم مقایسه کرد. به هر حال اینها مسائل جدی سینما نیستند و باید از کنار آن عبور کرد.

در بخش دیگری از این نشست میرباقری در پاسخ به این سئوال که آیا حامی مالی برای جشن در نظر گرفته شده است یا خیر، بیان کرد: هنوز هیچ اسپانسری برای جشن پیدا نکرده ایم.

تبریزی نیز در ادامه با اشاره به مسأله جذب حامی مالی برای جشن سینمای ایران تاکید کرد: خوشبختانه بخشی از مشکلات مالی خانه سینما با حضور رضا میرکریمی برطرف شده است. امیدوارم بر همین اساس مشکلات مالی جشن سینمای ایران نیز برطرف شود. به هر حال ما باید به سمت و سویی برویم که هزینه برگزاری جشن را به حداقل برسانیم. در چنین شرایطی اگر آئین نامه مناسب و همکاری صنوف را داشته باشیم می توانیم با کمترین هزینه جشن خانه سینما برگزار کنیم.

بیژن میرباقری در بخش دیگری از این نشست با اشاره به مکان برگزاری هجدهمین جشن خانه سینما توضیح داد: ما به دنبال فضایی مناسب برای ۲ هزار نفر هستیم که بی شک این فضا در یک مکان عمومی ایجاد خواهد شد. در حال حاضر مکان مناسبی برای برگزاری جشن انتخاب نکرده ایم.

تبریزی نیز در این باره توضیح داد: باید جشن در جایی برگزار شود که بتوان بیشترین مخاطب را در آن جای داد. به هر حال تعداد اعضای خانه سینما بسیار زیاد است.

دبیر هجدهمین جشن سینمای ایران در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه هر صنفی ظرفیت مشخصی برای معرفی داوران خود دارد بیان کرد: معرفی داوران بر عهده صنوف مختلف است که هر صنف می تواند تصمیم بگیرد که داوران خود را از بین اعضای صنف انتخاب کند و یا تعدادی از داوران خود را خارج از صنف مورد نظر انتخاب کند.در این میان مهم این است که بتوانیم نوابغ برتر را برای داوری ها در بخش های مختلف داشته باشیم تا در این نظرسنجی شرکت کنند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان کرد: در جشن خانه سینما باید از داوری ها فاصله بگیریم و به نظرسنجی عمومی از بین افراد خاص جامعه برسیم. در چنین شرایطی جشن خانه سینما نسبت به دیگر جشن ها و جشنواره هایی که در سراسر کشور برگزار می شود متفاوت تر خواهد بود و چکیده نظرسنجی از سینماگرانی که عضو خانواده سینما هستند و افراد خاص می تواند قابل توجه تر باشد. در چنین شرایطی ذائقه عمومی جامعه نسبت به سینما مشخص می شود و سینما می تواند در مسیر درست تری حرکت کند.

منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما هم در این نشست گفت: عصر امروز نشستی با شبکه فیلم نت داشتیم که قرار شد این جشن با فاصله زمانی کوتاهی از طریق شبکه VOD برای مخاطبان نمایش داده شود.

کمال تبریزی در ادامه این نشست درباره طراحی پوستر جشن سینمای ایران توضیح داد: درباره طراحی پوستر با تعدادی از هنرمندان صحبت کرده ایم و امیداریم طراحی به نحو مناسبی صورت بگیرد. اگر بتوانیم در طول سال درباره طراحی پوستر فراخوان عمومی صادر کنیم بی شک پوستر مناسبی خواهیم داشت که البته این طرح با ایجاد دبیرخانه دائمی جشن امکان پذیر خواهد بود.

وی درباره حضور میهمانان در این جشن توضیح داد: حق تقدم برای شرکت در این جشن با صنوف است و اگر جایی بماند از مردم نیز برای حضور در این جشن دعوت می کنیم.

تبریزی در باره مشکلات و اعتراضاتی که پیش از این صنوف مختلف درباره آئین نامه داشتند، افزود: اعتراضات و مخالفت ها نشان می دهد که ما جشن سرزنده ای داریم به هر حال بحث هایی که به وجود آمد شرایطی را فراهم کرد تا اتفاقات بهتری در تبیین آئین نامه رخ دهد. به هر حال از نظر من وجود مخالفت های مختلف بسیار خوب است و ما می توانیم مشکلات را به راحتی برطرف کنیم.

دبیر هجدهمین جشن سینمای ایران در پاسخ به این سئوال که بسیاری از صنوف دچار مشکلات مالی زیادی هستند تاکید کرد: اگر سینما خود را زنده نگه ندارد مشکلات بسیار می شود، سینما باید به حیات خود ادامه دهد و زنده بماند و بتواند اعضای خود را سرپرستی کند. حرکت به سمت رفع بیکاری و مشکلات مالی در سینما زمانی برطرف می شود که بتوانیم سینما را به جامعه نشان دهیم. جشن خانه سینما و هر جشن دیگری که در کشور برای سینما برگزار می شود به ارتقاء سینما کمک می کند و باعث رشد و پیشرفت آن می شود. ما باید توجه و همکاری ارگانهای مختلف و مردم را جلب کنیم و نباید فراموش کنیم که سینما علاوه بر تولید خود، نیازمند ویترین خوب است.

وی تاکید کرد: برگزاری چنین جشنی در سینما ایجاد رقابت می کند و اگر رقابت نداشته باشیم دچار کاستی و تنبلی می شویم هر چقدر سینما پرمخاطب تر باشد کمک به همکاران برای رفع مشکلات مالی و بیکاری بهتر انجام می شود.

تبریزی در بخش دیگری از صحبت های خود به تفکیک جایزه صدابرداری و طراحی صدا اشاره کرد و توضیح داد: در این زمینه طرح های بسیاری صورت گرفت تا جایزه بخش صدا به دو جایزه طراحی صدا و صدابرداری تفکیک شود به هر حال این دو تخصص های جداگانه ای هستند و باید به آن توجه کرد. البته این را هم باید مورد توجه قرار دهیم که این جایزه در تمام دنیا تفکیک نمی شود اما معتقدم سینمای ایران نسبت به دیگر سینماها بسیار متفاوت است و صدابرداری و صداگذاری آن نیز کاملا متفاوت است. به همین دلیل بعد از بحث های مختلف به این نتیجه رسیدیم که جایزه بخش صدا به دو جایزه طراحی صدا و صدابرداری تقسیم شود که ممکن است هر کدام از این جوایز به یک فیلم جداگانه داده شود.

میرباقری نیز با توضیح برگزاری جشن های مختلف سینمای ایران گفت: دبیرخانه هیجدهمین جشن سینمای ایران طبق روال گذشته ۵ جشن برگزار می کند که شامل جشن بزرگ، آئین بزرگداشت ها، جشن انیمیشن، جشن فیلم کوتاه و جشن فیلم مستند است اما با توجه به اینکه در طی یک سال گذشته تولیدات انیمیشن در کشور بسیار اندک بود ممکن است در زمینه برگزار شدن یا نشدن این جشن تصمیم جدیدی گرفته شود.

وی در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به این سئوال که چرا «قندون جهیزیه» در داوری جشن خانه سینما حضور ندارد، تاکید کرد: «قندون جهیزیه» در داوری حتما شرکت می کند و من قول می دهم که در بهترین زمان برای داوران به نمایش گذاشته شود.

کمال تبریزی نیز در پاسخ به این سئوال که آیا تمهیدات لازم برای مخفی ماندن نتیجه داوری ها انجام شده است یا خیر، گفت: برای مخفی ماندن نتیجه داوری نیازمند آن هستیم تا تعدادی اعضای شورای صیانت از آرا کم شود به همین دلیل در آئین نامه این دوره از جشن اعضای شورای صیانت به مدیرعامل، دبیرجشن و منتخب نمایندگان داوران محدود شده است.تنها این سه نفر از نتیجه آرا باخبر هستند و مسلما با تعداد کم، اسامی منتخب ها به بیرون درز نمی کند.

دبیر هجدهمین جشن سینمای ایران در پایان تاکید کرد: شرایطی را فراهم می کنیم که شمارش آرا توسط شورای صیانت صورت گیرد و امیدواریم با چنین شرایطی آرا لو نرود و اسامی در شب جشن سینمای ایران برای همه تازگی داشته باشد.