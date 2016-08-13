تدوین «پدیده» تمام شد/ آغاز صداگذاری و ساخت موسیقی

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین فیلم سینمایی «پدیده» به کارگردانی علی احمدزاده توسط مستانه مهاجر به پایان رسیده است.

همچنین به زودی صداگذاری و آهنگسازی این اثر سینمایی آغاز می شود، البته هنوز کارگردان «پدیده» با صداگذار و آهنگساز مورد نظر برای این اثر سینمایی به توافق نرسیده است.

هدیه تهرانی، امیر جدیدی، پگاه آهنگرانی، مهرداد صدیقیان، لیلا زارع، مریم پالیزبان، ستاره پسیانی، نازنین فرهانی از جمله بازیگران این اثر سینمایی هستند.

هنوز مشخص نیست کارگردان این اثر سینمایی «پدیده» را برای جشنواره فیلم فجر آماده می‌کند یا نه.

علی احمدزاده، پیش از این فیلم هایی چون «مادر قلب اتمی» و «مهمونی کامی» را جلوی دوربین برده بود که هیچکدام از این آثار اکران عمومی نشده است.