ارتباط داروهای دیابت با یک مشکل نادر بینایی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، طبق مطالعه‌ای در دانشگاه راتگرز، این داروها که شامل داروهای شناخته‌شده‌ای مانند Ozempic، Wegovy، Mounjaro و Zepbound می‌شوند، ممکن است با احتمال بیشتر نوروپاتی ایسکمیک اُپتیک مرتبط باشند.

این عارضه شامل کاهش ناگهانی جریان خون به عصب بینایی در چشم است که می‌تواند منجر به از دست دادن سریع و اغلب دائمی بینایی شود.

در حالی که یافته‌ها توجه جامعه پزشکی را به خود جلب کرده است، محققان تأکید کردند که خطر واقعی برای بیماران بسیار کم است. خطرات ممکن است منعکس کننده تفاوت در سلامت زمینه‌ای شرکت‌کنندگان در مطالعه، که همه آنها دیابت نوع ۲ داشتند، باشد تا یک اثر مستقیم دارو. محققان گفتند که برای تعیین علت، مطالعه بیشتری لازم است.

برای این مطالعه، محققان گروه بزرگی از بزرگسالان بین ۱۸ تا ۶۵ سال را که تحت درمان دیابت نوع ۲ بودند، بررسی کردند.

آنها دریافتند که در هر ۱۰۰۰۰ بیمار تحت درمان با داروهای GLP-۱ در یک دوره ۱۸ ماهه، در مقایسه با بیمارانی که دو نوع دیگر از داروهای دیابت به نام مهارکننده‌های SGLT۲ یا مهارکننده‌های DPP۴ مصرف می‌کردند، تقریباً سه تا چهار مورد احتمال ابتلا به این عارضه افزایش یافته است.

«چینتان دیو»، نویسنده اصلی و عضو هیئت علمی موسسه بهداشت راتگرز نیوجرسی، در یک بیانیه خبری گفت: «اگرچه نوروپاتی ایسکمیک اُپتیک، عارضه ای نادر بود، اما از نظر بالینی مهم است زیرا می‌تواند شامل از دست دادن ناگهانی بینایی باشد. افزایش خطر کم بود، اما پزشکان و بیماران باید از این ارتباط بالقوه آگاه باشند.»

در این مطالعه اشاره شد که بیشتر موارد در مردان یا افراد بین ۵۰ تا ۶۵ سال رخ داده است.

این بیماری معمولاً به صورت تاری دید، کاهش دید یا از دست دادن بخشی از میدان دید فرد در یک چشم، به جای نابینایی کامل، بروز می‌کند. محققان گفتند، اگرچه برخی از بیماران ممکن است در ماه‌های پس از این رویداد بهبود جزئی را مشاهده کنند، اما این آسیب اغلب دائمی است.

دیو گفت: «از آنجا که نوروپاتی ایسکمیک اپتیک می‌تواند با از دست دادن ناگهانی بینایی بروز کند که ممکن است دائمی باشد، تشخیص زودهنگام علائم و ارزیابی سریع چشم‌پزشکی می‌تواند به ویژه برای بیمارانی که در معرض خطر اولیه بالاتری هستند، مهم باشد.»