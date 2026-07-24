به گزارش خبرنگار مهر، توسعه نیروگاههای خورشیدی در مناطق روستایی در سالهای اخیر به یکی از برنامههای مهم دولت برای افزایش تولید انرژیهای تجدیدپذیر، ایجاد درآمد پایدار برای دهیاریها و کاهش ناترازی انرژی تبدیل شده است. در همین راستا، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با همکاری دستگاههای مرتبط، اجرای طرحهای تولید برق خورشیدی در روستاها را از طریق ارائه تسهیلات و حمایتهای مالی دنبال میکند.
مسعود نصرتی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای این طرح، از امضای تفاهمنامه برای توسعه نیروگاههای خورشیدی در دهیاریها، بهرهبرداری از ۱۲۵ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق خورشیدی در روستاهای کشور و برنامهریزی برای مدیریت بهینه مصرف انرژی از طریق سامانه ملی پایش خبر داد.
وی در رابطه با تسهیلات و کمک های بلاعوض در زمینه انرژی خورشیدی گفت: ما تفاهمنامه و قراردادی را امضا کردیم که بر اساس آن، با ارائه تسهیلات و کمکهای بلاعوض از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، زمینه تولید انرژی خورشیدی در دهیاریها فراهم شده است. بر اساس آخرین اطلاعات حدود ۱۲۵ مگاوات ظرفیت تولید برق خورشیدی در روستاهای کشور، در قالب همین قرارداد و با استفاده از حمایتها و تسهیلاتی که ارائه شده، با موفقیت اجرا و به بهرهبرداری رسیده است.
نصرتی ادامه داد: سامانه ملی پایش نیز در جلساتی که با حضور رئیسجمهور، آقای دکتر قائمپناه و همچنین آقای دکتر ثواب اصفهانی برگزار شد، ارائه و تشریح شد و مورد تأیید و اعتماد تمامی دستگاههای تولیدکننده و بهرهبردار انرژی قرار گرفت.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور افزود: سازمان فناوری اطلاعات، شرکت مخابرات ایران و سایر مجموعههای مرتبط در حال پشتیبانی از این سامانه هستند و امیدواریم این سامانه در کنار سرمایهگذاری بخش خصوصی، در مدیریت و صرفهجویی مصرف انرژی نقش مؤثری ایفا کند.
نصرتی تصریح کرد: هدف ما این است که در یک برنامه زمانبندی سهساله، با همین میزان تولید آب، برق و گاز، مصرف انرژی بهگونهای بهینه مدیریت شود که دیگر در کشور با پدیده ناترازی مواجه نباشیم و بتوانیم تعادل میان تولید و مصرف انرژی را برقرار کنیم.
به گفته رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، اجرای تفاهمنامه توسعه نیروگاههای خورشیدی در دهیاریها تاکنون به بهرهبرداری از ۱۲۵ مگاوات ظرفیت تولید برق خورشیدی در روستاهای کشور منجر شده است. همچنین راهاندازی سامانه ملی پایش انرژی با همکاری دستگاههای مختلف و مشارکت بخش خصوصی، بخشی از برنامه دولت برای مدیریت مصرف و افزایش بهرهوری انرژی است برنامهای که هدف نهایی آن، کاهش ناترازی و ایجاد تعادل میان تولید و مصرف انرژی در کشور طی سالهای آینده عنوان شده است.
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