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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۵۲

شهادت یک فلسطینی در قدس و تداوم یورش به کرانه باختری

شهادت یک فلسطینی در قدس و تداوم یورش به کرانه باختری

منابع خبری از شهادت یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در قدس اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، نظامیان رژیم صهیونیستی در پست ایست و بازرسی شعفاط در قدس اشغالی به بهانه عدم اجرای دستور، به یک جوان فلسطینی شلیک کردند.

این جوان فلسطینی پس از اصابت گلوله به حال خود رها شد و از شدت خونریزی به شهادت رسید.

همچنین منابع فلسطینی اعلام کردند که نیروهای اشغالگر صهیونیستی به روستای سالم در شرق شهر نابلس و نیز به شهر سلفیت در کرانه باختری رود اردن یورش بردند.

نظامیان صهیونیست در یورش به روستای سالم به تفتیش منازل شهروندان و آزار و اذیت آنان پرداختند. این نیروها در یورش به روستای سالم یک آزاده فلسطینی را چند ساعت قبل از مراسم ازدواجش بازداشت کردند.

کد مطلب 6897245

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