شیوع ابولا در آفریقا جان ۱۰۰۰ نفر را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، «تدروس آدهانوم گبریسوس»، دبیر کل سازمان جهانی بهداشت (WHO)، پس از آنکه جمهوری دموکراتیک کنگو دو ماه از اعلام شیوع ابولا را پشت سر گذاشت، گفت: «این اکنون سومین شیوع بزرگ ابولا در تاریخ است و در ماه گذشته، سریعتر از هر شیوع قبلی گسترش یافته است.»
طبق گزارش رسمی منتشر شده، تا ۲۰ ژوئیه (۲۹ تیر)، جمهوری دموکراتیک کنگو ۲۴۷۳ مورد تایید شده، از جمله ۹۹۹ مورد مرگ و ۴۸۲ مورد بهبودی را ثبت کرده است. اوگاندا ۲۰ مورد تایید شده، از جمله دو مورد مرگ را ثبت کرده است که تعداد کل مرگ و میر در سراسر دو کشور را به ۱۰۰۱ نفر رسانده است.
مقامات بهداشتی جمهوری دموکراتیک کنگو در آخرین گزارش وضعیت خود ارزیابی کردند که این بیماری همهگیر که ناشی از ویروس ابولای نادر بوندیبوگیو است، همچنان در مرحله انتقال پایدار با سطح بالایی از گردش ویروس قرار دارد.
این گزارش همچنین نشان داد که ۱۲۱ نفر از کارکنان بهداشتی و سایر امدادگران خط مقدم از زمان شروع شیوع بیماری آلوده شدهاند که ۳۶ نفر از آنها جان خود را از دست دادهاند.
مقامات سازمان جهانی بهداشت پیش از این گفته بودند که ارقام رسمی ممکن است تنها بخشی از شیوع بیماری را نشان دهد.
مدلسازی سازمان جهانی بهداشت نشان میدهد که مقیاس واقعی این بیماری همهگیر میتواند «حداقل دو تا چهار برابر» از تعداد موارد گزارش شده باشد.
گسترش شیوع بیماری به استانهای هاوت-اوله و شوپو نگرانیهایی را مبنی بر گسترش بیشتر ویروس در سراسر جمهوری دموکراتیک کنگو یا به کشورهای همسایه، به ویژه اوگاندا و سودان جنوبی، ایجاد کرده است.
«ژان کاسیا»، مدیر کل مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای آفریقا، گفت: «اگر امروز این شیوع را متوقف نکنیم، میتواند به یکی از بدترین شیوعهای ابولا که جهان تاکنون ثبت کرده است، تبدیل شود.»
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