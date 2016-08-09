به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به همراه طهماسبی معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و فریدون همتی استاندار قزوین در سفر به قزوین از اولین مزرعه نمونه کاشت شده با بذر هیبرید بازدید کرد.

وزیر جهاد کشاورزی در این بازدید گفت: برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی به ویژه در تولید محصولاتی مانند خربزه، هندوانه و گوجه فرنگی که پرآب هستند درصددیم با استفاده از انواع بذرهای نمونه تولید داخل از جمله بذر هیبریدی بتوانیم نیاز کشور را به این بذرها تامین کنیم.

حجتی تصریح کرد: سالانه ۲۰۰ میلیون دلار برای واردات بذر هیبریدی ارز از کشور خارج می شود که با اقدامات انجام شده به زودی با تولید این بذر در داخل کشور ضمن تامین نیازهای خود زمینه صادرات این محصول را فراهم خواهیم کرد.

وی افزود: بذرهای وارداتی کشور در حال حاضر از نوع مرغوب است و تلاش می کنیم با تولید بذرهای هیبریدی و ترویج استفاده از آن در مزارع به اقتصاد کشاورزان کمک کنیم.

وی افزود: در مزرعه نمونه ای که در روستای جعفرآباد تاکستان بذر هیبریدی تولید داخل مورد استفاده قرار گرفته میزان مصرف آب برای تولید محصول خربزه و هندوانه از ۲۸۰ لیتر برای هر کیلو به ۲۸ لیتر کاهش یافته که این روند می تواند به صیانت از آب های زیرزمینی و کاهش هزینه های تولید کمک کرده و اقتصاد کشاورزان را بهبود بخشد.

رکورد تولید گندم شکست

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اعلام شکسته شدن رکورد گندم در کشور گفت:در سال ۹۲ معادل چهار میلیون تن گندم و در سال گذشته ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد و امسال با لطف الهی و تلاش کشاورزان میزان برداشت محصول گندم از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن فراتر رفته است.

وی بیان کرد: در سال ۹۲ مجموع پرداختی به کشاورزان گندم کار ۴ هزار میلیارد تومان بود که تنها در چند روز گذشته میزان پرداختی ما ۳۰۰ میلیارد بوده است.

حجتی تصریح کرد: تاکنون ۶ هزار میلیارد تومان به کشاورزان گندم کار پرداخت شده که این میزان یک و نیم برابر پرداختی ها در سال ۹۲ است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۶ هزار میلیارد تومان به گندم کاران کشور بدهکاریم که امیدواریم با تامین اعتبارات لازم بدهی خود را نیز پرداخت کنیم.