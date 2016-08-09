توسعه صنایع تبدیلی و اّبیاری مدرن در کشور تسریع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی روز سه شنبه درمراسم بازدید از مزرعه نمونه بذر هیبریدی در روستای جعفرآباد تاکستان اظهارداشت: با تلاش شبانه روزی و نوآوری و ابتکار متخصصان کشورمان در تولید بذر هیبریدی به موفقیت قابل توجهی دست یافته ایم که جای تقدیر دارد.

وی افزود: اولین بذر هیبریدی خیار خاردار در ایران تولید و به روسیه صادر شد و امروز شاهدیم که تلاش مهندسان کشور نتیجه داده و شاهد به بهره برداری رسیدن تحقیقات و پژوهش ها دراین زمینه هستیم.

حجتی بیان کرد: اگر روی بذرهای نوع جدید و هیبریدی حساب کنیم می توانیم شاهد کاهش قابل توجه مصرف آب و در کنار آن بالارفتن راندمان تولید باشیم که این وضعیت به اقتصاد کشاورزان کمک می کند و موجب درآمدزایی بیشتر می شود.

توسعه صنایع تبدیلی ضروری است

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در شرایطی که قادریم میلیونها تن گوجه فرنگی تولید کنیم و فصل مصرف تازه خوری آن محدود است باید با توسعه صنایع تبدیلی زمینه استفاده بهینه از فرآئری و تبدیل این محصول به سایر کالاها برای استفاده متعدد را فراهم کنیم تا کشاورزی اقتصادی باشد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه چند شرکت موفق در گرگان و کرمانشاه در کشور فعال شده و توانسته اند صادرات قابل توجهی داشته باشند.

وزیر جهاد کشاورزی از مزارع تولید صیفی در استان قزوین نیز بازدید کرد.

استاندار و وزیر جهاد کشاورزی به همراه جمعی از مدیران دستگاه های دولتی از یک مزرعه تولید انواع صیفی واقع در شهرستان تاکستان بازدید کردند.

در این مزرعه که درروستای جعفرآباد تاکستان واقع شده در سطح 76 هکتار محصول خربزه بذری در ارقام علیخان و قهرمان تولید می شود که برای نخستین بار منطبق با شرایط اقلیمی و سازگار با آب و خاک منطقه است.

260 هکتار از اراضی 336 هکتاری این مزرعه به کشت گوجه فرنگی اختصاص یافته که در هر هکتار 120 تن گوجه و 45 تن خربزه تولید می شود که این رقم از میانگین کشوری بالاتر است.

در این مزرعه انواع بذر صیفی جات تولید می شود ودر راستای کاهش نیازهای مربوط به بذر وارداتی نیز نقش مهمی ایفا می کند و در حالی که پیش از این برای کشت هر کیلوگرم هندوانه 280 لیتر آب در مزرعه مصرف می شد بااجرای روش آبیاری نوین، پی آر دی این میزان هم اکنون به 29 لیتر در هر کیلو کاهش یافته است.

در این مزرعه نسبت به سایر مزارع مشابه، دوبار در سال کمتر آبدهی صورت می گیرد.

82 هزار بهره بردار در 489 هکتار زمین کشاورزی استان قزوین مشغول فعالیت خدمات کشاورزی هستند.

