در لایحه ششم توسعه کمترین موارد مربوط به آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر میرحمایت میرزاده در سومین روز از سی و سومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش گفت: قانون خلق دنیای آینده شما هستید.

وی افزود: چرا معلمان دوست دارند از ابتدایی به راهنمایی بروند، از راهنمایی به دبیرستان یا هنگامی که با رای معلمان به مجلس می آیند عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات نمی شوند این مشکلی اصلی از خود ما است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: ۳۳ سال از برگزاری اجلاس می گذرد اما همچنان مشکلات تکراری مطرح و پابرجا است.

میرزاده افزود: حق گرفتنی است. شما نشسته اید تا مجلس شما را دعوت کند اما خود نزد نمایندگان مجلس نمی آیید در صورتی که مسئولان وزارت کار و بهداشت باهار به مجلس آمدند و حق خود را گرفتند.

وی بیان کرد: برخی از مشکلات آموزش وپرورش مربوط به داخل آن است چرا باید مسئولین دیگر دستگاهها بیایند و به نمایندگان مجلس بگویند در برخی از موارد مشکل از آموزش و پرورش است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در لایحه ششم توسعه کمترین موارد مربوط به مسائل آموزش و پرورش است و شما باید تلاش کنید تا مسائل مختلف را لایحه ششم توسعه کنید تا نمایندگان مجلس از آن حمایت کنند. کمترین موارد برنامه ششم توسعه مربوط به آموزش و پرورش است.