سردار غلامرضا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تهدیدات پیشروی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: یکی از وظایفی که برای ما پیشبینی شده، پایش دائمی تهدیداتی است که متوجه کشور خواهد بود که در حوزههای مختلف این کار را انجام دادهایم.
وی افزود: تهدیدات سایبری، نظامی، زیستی، اقتصادی و سایر تهدیدات را بررسی کردهایم و بر اساس تشخیص تهدید، رویکردهای مقابله با آن را طراحی و دنبال میکنیم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل با تاکید بر اینکه در بخش آموزش و پژوهش هم اقدامات خوبی انجام شده است، گفت: مسئله تهدیدشناسی در رشتههای مختلف، موضوع پایاننامههای ارشد و دکتری ما است و به تولید کتابها و متون علمی نیز در این زمینه پرداخته شده است.
گزارش های مربوط به پرونده دادمان و طالب زاده ارائه شده است
جلالی در خصوص آخرین بررسیها برای احتمال ترور بیولوژیک زنده یاد علی دادمان و نیز نادر طالبزاده اظهار داشت: من گزارشها را در رابطه با این موضوع دادهام. برای بررسی این موضوع دو رویکرد داریم که شامل رویکردهای اطلاعاتی و پزشکی است.
وی افزود: در رویکرد اطلاعاتی، سازمانهای اطلاعاتی و سپاه مسئول هستند و ما استعلام کردهایم اما پاسخ مشخص و دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ایم. در بخش پزشکی هم پروندههای این دو بزرگوار را بررسی کردیم و اظهارنظر پزشکان بر اساس پرونده پزشکی، دال بر این نیست که این اتفاق افتاده است، اما این پروندهها هم قطعی نیست.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: البته آقای طالبزاده در قید حیات است و امکان توسعه تحقیقات وجود دارد؛ طبیعتاً پزشکان بررسی بیشتر و دقیقتری انجام خواهند داد.
جلالی گفت: بیوتروریسم به عنوان یک مفهوم، بسیار موضوع جدی و مهمی است. اساساً نه تنها تروریسم بلکه تهدیدات زیستی به صورت عام میتواند تهدیدات خاموش و آشکاری باشد که در حوزه غذا، انسان و دام به اولویت اول تبدیل شود.
وی افزود: بیوتروریسم بخشی از تهدیداتی است که توسط تروریستها دنبال میشود و موضوع بسیار مهمی نیز هست که باید به آن توجه شود.
توافق مسئولان با FATF دارای اشکالات متعدد است و باید مجددا بررسی شود
رئیس سازمان پدافند غیرعامل در خصوص کنترل حسابهای ایران توسط کارگروه ویژه مقابله با تأمین مالی تروریسم «FATF»، تصریح کرد: موافقتنامه اولیهای که بین کارگروه مالی در این موضوع و بعضی از بخشهای کشور بسته شد، دارای موردهای مشکلداری است و باید حتماً اصلاح شود.
جلالی ادامه داد: امکان دسترسی اطلاعاتی در نظام و زیرساختهای مالی به بهانه پولشویی میتواند تسلط اطلاعاتی دشمن را در این زمینه توسعه دهد.
وی با تأکید بر اینکه تعریف مبهم از تروریسم و پولشویی باعث میشود که نهضتهای آزادیبخش مثل حزبالله لبنان و کسانی را که از کشور خود دفاع میکنند در بر بگیرد، اظهار داشت: تعریف ما از حزبالله به عنوان جریانی است که از کشور خود دفاع میکند و اگر قرار باشد تعریف آنها اعمال شود، با سیاستهای کشور ما تناقض دارد و باید کنترل شود.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: یکی از شرطهای کارگروه مالی این است که تحریمهای بانکی که علیه اشخاص و مؤسسات ما انجام دادهاند، در داخل کشور اجرایی شود که به معنای اجرای تحریم در داخل کشور به وسیله خود ماست و بسیار مضر و مخل امنیت است. این بخش حتماً باید اصلاح و حذف شود.
جلالی در پایان اظهار داشت: از نگاه تولید آسیبپذیری و امکان نفوذ دشمن در زیرساختهای مالی، این توافقنامه باید مجدداً بررسی شود.
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