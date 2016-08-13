رژیم غذایی مناسب برای کاهش فشارخون و سنگ کلیه

به گزارش خبرنگار مهر، یافته های محققان دانشکده سلامت عمومی دانشگاه جان هاپکینز مریلند نشان می دهد رژیم غذایی مملو از مغزیجات آجیلی و حبوبات، لبنیات کم چرب، غلات کامل حاوی سبوس، میوه ها و سبزیجات و حاوی میزان کم گوشت قرمز و فرآوری شده، نوشیدنی های شیرین شده با قند و سدیم نه تنها موجب کاهش فشارخون می شود، بلکه ریسک ابتلا به بیماری مزمن کلیه را هم کاهش می دهد.

این رژیم که به رژیم غذایی DASH (شیوه های رژیمی توقف فشارخون بالا) معروف است، در ابتدا برای کاهش فشارخون طراحی شده بود.

کیسی ربولز، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این رژیم غذایی علاوه بر فواید مختلف برای سلامت، می تواند به کاهش ریسک ابتلا به بیماری کلیه هم کمک کند.»

در این مطالعه، محققان گزارشات بدست آمده از مطالعه ARIC (ریسک تصلب شریان در جوامع) را بررسی کردند. این مطالعه از سال ۱۹۸۷ با پیگیری وضعیت گروهی متشکل از ۱۵,۷۹۲ فرد میانسال از ایالت های مریلند، کارولینای شمالی، مینه سوتا و می سی سی پی به مدت بیش از ۲۰ سال آغاز شد.

محققان دریافتند شرکت کنندگان دارای پایین ترین نمره در رژیم غذایی DASH (کسانی که کمتر مواد غذایی نظیر میوه، سبزیجات و مغزیجات و بیشتر گوشت قرمز و نمک مصرف می کردند) در مقایسه با افراد دارای بالاترین نمره در رژیم غذایی DASH، ۱۶ درصد بیشتر در معرض ابتلا به بیماری کلیوی قرار داشتند.

افرادی که بالاترین میزان مصرف گوشت قرمز و فرآوری شده را داشتند ۲۲ درصد بیشتر از افراد با کمترین میزان مصرف این مواد خوراکی در معرض ریسک ابتلا به بیماری مزمن کلیه قرار داشتند.

افرادی که بالاترین مصرف مغزیجات آجیلی و بنشن و حبوبات را داشتند ۹ درصد کمتر در معرض ابتلا به بیماری کلیه بودند.

به گفته ربولز، دلیل تاثیر رژیم غذایی DASH بر حفظ سلامت کلیه ها، به خاطر کاهش فشار خون است. فشارخون بالا از شرایط مرتبط با بیماری کلیه است.