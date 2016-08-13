«هیلاری کلینتون» ۵ امتیاز از رقیب جمهوریخواه خود پیش افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نتایج جدیدترین نظرسنجی انجام شده توسط این خبرگزاری در روز پنج شنبه نشان می دهد که هیلاری کلینتون نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با بیش از پنج درصد اختلاف از «دونالد ترامپ» رقیب جمهوریخواه خود پیشی گرفته است.

از بیست و هشتم ماه ژوئیه، نظرسنجی ها نشان می دهند که میزان حمایت رأی دهندگان احتمالی از هیلاری کلینتون در هر روز میان حداقل ۴۱ درصد و حداکثر ۴۴ درصد در نوسان است. این در حالی است که میزان حمایت رأی دهندگان احتمالی از این نامزد دموکرات در روز پنج شنبه به حدود ۴۱ درصد رسید که اندکی کاهش را نشان می دهد.

در مقابل،‌ حمایت از دونالد ترامپ جمهوریخواه در میان رأی دهندگان احتمالی با اندکی افزایش میان حداقل ۳۱ و حداکثر ۳۳ درصد امتیاز در نوسان است و میزان حمایتها از وی در نظرسنجی روز پنج شنبه به ۳۶ درصد رسید که حاکی از اندکی افزایش طی هفته جاری است.

گفتنی است که در میان رأی دهندگان ثبت نام شده نیز هیلاری کلینتون با اختلاف ۹ امتیاز- ۴۲ به ۳۳- از دونالد ترامپ پیشی گرفت.