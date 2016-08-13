رقابت های داخلی نباید باعث شود که اهداف بدخواهان را فراموش کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف در همایش فصلی مدیران و معاونان استانی بنیاد شهید با اشاره به جایگاه والای خانواده شهدا، گفت: ما خود را وامدار خانواده شهدا و ایثارگران می دانیم؛ چرا که آنان عامل قدرت در کشور هستند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از قدرتهای اصلی منطقه است، گفت: امنیت منطقه برای نظام ما بسیار مهم است و سیاست های ایران عدم مداخله در امور سایر کشورها است.

وزیر امور خارجه در ادامه و با اشاره به تحریم هایی که دشمنان برای کشور ایجاد کرده اند، گفت: همانطور که رهبری نیز در گذشته اشاره کردند، حضور مردم در پای صندوق های رای، ابطال سحر تحریم ها بود و مهم نبود که مردم به چه کسی رای دادند بلکه مهم حضور مردم بود.

وی با بیان اینکه آمریکا همواره به دنبال ایجاد تحریم علیه ایران بود، گفت: آنها یک بار در آغاز پرونده هسته ای در سال ۸۳ با انعقاد قطعنامه هایی به دنبال ایجاد تحریم بودند و به طور کلی ۳ بار با خیال اینکه ایجاد تحریم، آغاز پایان برای جمهوری اسلامی است، به دنبال تحریم های جدید بودند.

ظریف با بیان اینکه پس از سی و چند سال تلاش آمریکا فکر می کرد به خواسته های خود رسیده است، گفت: حدود ۶ قطعنامه علیه ایران منعقد شد و آنها به دنبال فراموش کردن عزت ایران در قالب این قطعنامه ها بودند.

وی افزود: از قطعنامه ۱۶۹۶ تا ۱۹۲۹ که از بدترین قطعنامه ها بود، آمریکا به دنبال کمرنگ کردن و فراموشی عزت ایران بود که خوشبختانه به آن نرسید.

ظریف اظهارداشت: به لطف خداوند حتی یک دقیقه از این قطعنامه ها علیه ایران اجرا نشد و خوشبختانه شاهد این هستیم که عزت ایران حفظ شده است.

وزیر امور خارجه با اشاره به توافق انجام شده میان دو کشور اظهار داشت: در این شرایط توافقی انجام شد که به جز برخی از افراد داخلی در دنیا هیچ فردی ادعا نکرد که در این توافقنامه ایران غیرعزتمندانه رفتار کرده است.

ظریف تاکید کرد: در این مدت من ندیدم نویسنده یا تحلیلگری بنویسد که در این توافق اخیر ایران متضرر شده است.

توافق هسته ای علی رغم خواسته طرف مقابل انجام شد

وی با بیان اینکه اهداف این توافقنامه متعدد بود، گفت: این توافق حاصل سرعقل آمدن کسی نیست و این توافق را علی رغم خواسته طرف مقابل انجام دادیم.

وزیر امور خارجه در ادامه و با اشاره به وضعیت حاکم در منطقه و در سطح بین الملل، گفت: خطری که از سوی مردم خودشان در منطقه احساس می کنند، کنار رفتن چتر حمایتی برخی گروه ها و حکام و همچنین آزاد شدن مرکزیت و استراتژیک قدرت جمهوری اسلامی ایران که عامل خطری است که برخی از کشورها آن را احساس می کنند.

وی با بیان اینکه منطقه امروز با تحول راهبردی مواجه است، گفت: با توجه به شرایط و وضعیت کنونی، باید بگوییم که شرایط ما در منطقه حساس است و بدخواهان ما از سه حوزه داخلی، بین المللی و منطقه ای احساس خطر راهبردی می کنند.

ظریف به هزینه کرد دشمنان در این عرصه اشاره و تصریح کرد: دشمنان نظام بیکار نخواهند نشست و برنامه ریزی و هزینه هایی را انجام می دهند. به طوری که هزینه هایی که دولت عربستان در سال گذشته برای دیپلماسی عمومی برای آمریکا صرف کرد، رقمی است که به مراتب از هزینه کرد ما بسیار زیاد است و ما پس از انقلاب تاکنون چنین هزینه ای را به این منظور نداشتیم.

رقابت های داخلی نباید باعث شود که اهداف بدخواهان را فراموش کنیم

وزیر امور خارجه افزود: رقابت های داخلی نباید باعث شود که فراموش کنیم در چه ظرف زمانی حرکت می کنیم و بدخواهان ما به دنبال چه اهدافی هستند تا ناکامی تاریخی خود را جبران کنند. در این راستا، تاکید رهبری مبنی بر اینکه نباید فراموش شود کسی به شما لطف نکرده است را از یاد ببریم.

ظریف افزود: قرار گرفتن در وضعیت و امنیت امروز به این دلیل است که بجز توان مردم به نیروی دیگری اتکا نکردیم. البته باید به نوبه خودمان بیشتر هشیار باشیم.