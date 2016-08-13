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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۴۷

فروش عکس‌های «لانتوری» به نفع قربانیان اسیدپاشی

فروش عکس‌های «لانتوری» به نفع قربانیان اسیدپاشی

نمایشگاه عکس‌های فیلم سینمایی «لانتوری» به نفع قربانیان اسیدپاشی در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عکس‌های فیلم سینمایی «لانتوری» به نفع قربانیان اسیدپاشی دوشنبه ۲۵ مرداد ماه ساعت ۱۷ در نگارخانه بهار خانه هنرمندان ایران افتتاح می‌شود.

این نمایشگاه، برگزیده عکس‌های نوشین جعفری از فیلم سینمایی «لانتوری» تازه‌ترین اثر رضا درمیشیان است.

نوشین جعفری پیش از این برای این مجموعه عکس‌ها برنده جایزه بهترین مجموعه عکس از دومین جشن عکاسان سینمای ایران شده بود.

قرار است درآمدهای این نمایشگاه صرف قربانیان اسیدپاشی شود.

نمایشگاه عکس لانتوری از ٢۵ مرداد تا ١ شهریور در نگارخانه بهار خانه هنرمندان ایران دایر است.

کد مطلب 3739565

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