به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عکس‌های فیلم سینمایی «خورشید آن ماه» نخستین ساخته سینمایی ستاره اسکندری جمعه سوم آذر ماه در خانه هنرمندان برگزار می‌شود.

عکس‌های این فیلم سینمایی را پویا شاه‌جهانی گرفته است. این نمایشگاه از ۳ تا ۶ آذر در گالری بهار و نامی خانه هنرمندان برگزار می‌شود.

در توضیح این نمایشگاه آمده است: «فیلم سینمایی «خورشید آن ماه» در هزارتوی چشم اندازهای بکر، موسیقی مسحور کننده و آداب و سنن منطقه، در دل داستان عشقی سرکوفته، تصویری صادقانه از قوم شریف و نجیب بلوچستان ارایه می‌دهد که با تصاویر معمول این منطقه و مردمان آن در سینمای مسلط ایران تفاوت‌هایی بنیادین دارد. نمایشگاه عکس «خورشید آن ماه»، به منظور ساخت یک مرکز فرهنگی در آن منطقه برگزار می‌شود.»