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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۴۴

تاریخ مراسم تشییع پیکر مجید نجاهی مشخص شد

تاریخ مراسم تشییع پیکر مجید نجاهی مشخص شد

مراسم تشییع پیکر زنده یاد مجید نجاهی نوازنده پیشکسوت سنتور یکشنبه ۲۴ مرداد ماه در تالار وحدت تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر زنده یاد مجید نجاهی نوازنده پیشکسوت سنتور ساعت ۹ صبح یکشنبه ۲۴ مرداد ماه از مقابل تالار وحدت به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) برگزار می شود.

مراسم  این هنرمند فقید روز سه شنبه ۲۶ مردادماه از ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ در مسجد جامع شهرک غرب برگزار می شود.

زنده یاد مجید نجاهی در بهمن ماه ۱۳۱۳ در تهران دیده به جهان گشود و از جوانی به یادگیری سنتور پرداخت. وی پس از پنج سال نواختن سنتور، با حسین قوامی، احمد عبادی، مرتضی‌خان محجوبی، نورعلی‌خان برومند و استادان دیگر آشنا شد و نزد آنان موسیقی را آموزش دید.

نجاهی در سال ۱۳۳۷ بنا به دعوت داود پیرنیا برای شرکت در برنامه گلها رفت و در برنامه های مختلف با هنرمندانی همچون حسین قوامی، اکبر گلپایگانی، محمدرضا شجریان، محمود خوانساری، ایرج، عبدالوهاب شهیدی و بسیاری از خوانندگان همکاری کرد.

کد مطلب 3739570
علیرضا سعیدی

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