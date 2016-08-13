به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از اسپوتنیک، دولت توکیو در اقدامی که موجب خشم پکن خواهد شد از قصد خود به تامین دو فروند کشتی گشت دریایی برای فیلیپین خبر داد. علاوه بر این گفته می شود که توکیو قصد واگذاری هواپیمای گشت دریایی به دولت مانیل را نیز دارد.

در حالیکه ژاپن درگیر مناقشات ارضی با چین در دریای چین شرقی است، تامین ادوات تجسس و شناسایی برای فیلیپین نشانه تمایل توکیو برای نقش آفرینی هر چه بیشتر در دریای چین جنوبی تلقی می شود حال آنکه به لحاظ قانونی در این آبراه استراتژیک سهمی ندارد.

به گفته معاونت وزارت امور خارجه ژاپن، کشتی های گشت زنی که به مانیل داده می شود در سایز بزرگ و به طول ۹۰ متر خواهند بود.

البته این دو فروند کشتی اضافه بر آن ۱۰ فروند کشتی گارد ساحلی هستند که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به دولت قبلی فیلیپین وعده داده شده بود.

تصمیم اخیر در راستای تحکیم رابطه نظامی توکیو – مانیل اتخاذ می شود و بخشی از برنامه ای است که بهبود همکاریی های اطلاعاتی را نیز در خود گنجانده است.

دیوان بین المللی دادگستری (لاهه) ماه میلادی گذشته (جولای) در رسیدگی به پرونده شکایت فیلیپین علیه چین، جانب دولت مانیل را نگه داشت و حق تاریخی پکن به مالکیت ۹۰ درصد از دریای چین جنوبی را زیر سوال برد.

از زمان صدور این رای، نه تنها چین بلکه آمریکا نیز که به اسم حق آزادی کشتی رانی در مناقشات دریای چین جنوبی مداخله می کند، گشت زنی در این منطقه را افزایش داده اند.

این در حالیست که برخی منابع اطلاعاتی در اوایل هفته گذشته از افزایش کشتی های امنیتی چین در اطراف جزایر «اسکوربورگ» یا همان «دموکراسی» خبر دادند.

چین با فیلیپین و تایلند بر سر مالکیت این جزایر اختلاف نظر دارد و پیش بینی می شد که در واکنش به رای لاهه بخواهد ساخت و ساز در آنها را از سر بگیرد.